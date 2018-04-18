Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
108545
ALTIN
177.498
DOLAR
4.1016
STERLİN
5.8200
EURO
5.0721

Anneler Günü Brunch’ı öncesi Anne&Çocuk Yogası hediyesi

Hilton İstanbul Bosphorus, Anneler Günü’nde her şeyin en güzelini hak eden anneler için birbirinden lezzetli ve keyifli etkinliklere imza atıyor. Zihni arındıran “Anne & Çocuk Yogası”yla başlayacak Bosphorus Terrace Restaurant’taki“Anneler Günü Brunch’ı” ya da Lobby Lounge’da “Anneler Günü 5 Çayı” ile annenize unutamayacağı bir anneler günü yaşatmak elinizde…

Anneler Günü Brunch’ı öncesi Anne&Çocuk Yogası hediyesi

Hilton İstanbul Bosphorus, Anneler Günü’nde her şeyin en güzelini hak eden anneler için birbirinden lezzetli ve keyifli etkinliklere imza atıyor. Zihni arındıran “Anne & Çocuk Yogası”yla başlayacak Bosphorus Terrace Restaurant’taki“Anneler Günü Brunch’ı” ya da Lobby Lounge’da “Anneler Günü 5 Çayı” ile annenize unutamayacağı bir anneler günü yaşatmak elinizde…

18 Nisan 2018 Çarşamba 12:25
889 Okunma
Anneler Günü Brunch’ı öncesi Anne&Çocuk Yogası hediyesi

Aileler için konaklamayı sıra dışı bir deneyime dönüştüren Hilton İstanbul Bosphorus, Anneler Günü’nde annesiyle unutulmaz anlar yaşamak isteyenleri bekliyor. Güne annesiyle lezzetli bir başlangıç yapmak isteyenler Hilton İstanbul Bosphorus’un muhteşem Boğaz manzarası eşliğinde Anneler Günü’ne özel olarak hazırladığı brunch’ı tercih edebilir. Bosphorus Terrace Restaurant’ta 12:00-15:00 saatleri arasında gerçekleşecek brunch, masanıza servis edilecek lezzetli krepler ve sevdiğiniz şekilde hazırlanan yumurtalar ile başlayacak. Türk mutfağının zeytinyağlı yemeklerin ve pek çok sağlıklı alternatifin bir arada bulunduğu enfes açık büfesi ile baş döndürecek brunchta her anneye sürpriz bir hediye verilecek. Anneler Günü Brunch’ından önce ayrıca anneler ve çocukların birlikte keyifli ve huzurlu zaman geçirmesine olanak sağlayacak ücretsiz Anne&Çocuk Yogası olacak. Anneler çocuklarıyla birlikte katıldıkları yoga seansında zihinlerini arındırırken bu anlamlı gün hafızalarından hiç silemeyeceği anılara yer bırakacak. Alkolsüz sıcak ve soğuk içeceklerin yanı sıra bir kadeh köpüklü şarabın dahil olduğu brunchın kişi başı fiyatı 175 TL. Bu çok özel gün için otel kuaförünün ve SPA’sının % 30 indiriminden yararlanmayı da unutmayın.

Beş Çayı Tutkunu Annelere Özel
Hilton İstanbul Bosphorus’un Lobby Lounge’da 15:00-18:00 saatleri arasında gerçekleşecek “Anneler Günü 5 Çayı” annenizle birlikte geçireceğiniz keyifli sohbet için bir diğer alternatif olacak. Sınırsız çay ve kahve ikramının olduğu kişi başı 65 TL olan “Anneler Günü Çayı’na gelen misafirler otopark ve vale hizmetinde yüzde 50 indirim ile yararlanabilecekler.

Son Güncelleme: 18.04.2018 12:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrasya Tüketicileri Koruma Derneği tüketicileri bilinçlendiriyor
Avrasya Tüketicileri Koruma Derneği tüketicileri bilinçlendiriyor
Emirates Havayolları’ndan Vizyon Turizm’e ödül
Emirates Havayolları’ndan Vizyon Turizm’e ödül
Zohak 8 Haziran’da Vizyonda
Zohak 8 Haziran’da Vizyonda

banner268

banner264

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim