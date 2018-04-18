Anneler Günü Brunch’ı öncesi Anne&Çocuk Yogası hediyesi

Aileler için konaklamayı sıra dışı bir deneyime dönüştüren Hilton İstanbul Bosphorus, Anneler Günü’nde annesiyle unutulmaz anlar yaşamak isteyenleri bekliyor. Güne annesiyle lezzetli bir başlangıç yapmak isteyenler Hilton İstanbul Bosphorus’un muhteşem Boğaz manzarası eşliğinde Anneler Günü’ne özel olarak hazırladığı brunch’ı tercih edebilir. Bosphorus Terrace Restaurant’ta 12:00-15:00 saatleri arasında gerçekleşecek brunch, masanıza servis edilecek lezzetli krepler ve sevdiğiniz şekilde hazırlanan yumurtalar ile başlayacak. Türk mutfağının zeytinyağlı yemeklerin ve pek çok sağlıklı alternatifin bir arada bulunduğu enfes açık büfesi ile baş döndürecek brunchta her anneye sürpriz bir hediye verilecek. Anneler Günü Brunch’ından önce ayrıca anneler ve çocukların birlikte keyifli ve huzurlu zaman geçirmesine olanak sağlayacak ücretsiz Anne&Çocuk Yogası olacak. Anneler çocuklarıyla birlikte katıldıkları yoga seansında zihinlerini arındırırken bu anlamlı gün hafızalarından hiç silemeyeceği anılara yer bırakacak. Alkolsüz sıcak ve soğuk içeceklerin yanı sıra bir kadeh köpüklü şarabın dahil olduğu brunchın kişi başı fiyatı 175 TL. Bu çok özel gün için otel kuaförünün ve SPA’sının % 30 indiriminden yararlanmayı da unutmayın.



Beş Çayı Tutkunu Annelere Özel

Hilton İstanbul Bosphorus’un Lobby Lounge’da 15:00-18:00 saatleri arasında gerçekleşecek “Anneler Günü 5 Çayı” annenizle birlikte geçireceğiniz keyifli sohbet için bir diğer alternatif olacak. Sınırsız çay ve kahve ikramının olduğu kişi başı 65 TL olan “Anneler Günü Çayı’na gelen misafirler otopark ve vale hizmetinde yüzde 50 indirim ile yararlanabilecekler.