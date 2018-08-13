Ankara’nın sigortacılık haritası açıklandı

Türkiye’de 150 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve dünyanın önde gelen sigorta kuruluşlarından olan Generali Sigorta, Ankara'nın sigortacılık haritasını açıkladı. Temmuz ayı sonu itibariyle Generali Sigorta’nın Ankaralı müşterilerinin %78'i 35 yaş ve üstü bireylerden oluşurken, genel yaş ortalaması 47 olarak gözlemlendi. Ankaralıların en çok tercih ettiği sigortacılık ürün ve hizmetleri ise zorunlu trafik sigortası ile birlikte kasko sigortası oldu.

Ankaralıların %45’i kasko yaptırdı

Generali verilerine göre, Ankaralıların en çok tercih ettiği sigortacılık ürün ve hizmetleri zorunlu trafik sigortası ve kasko sigortası olurken,Ankaralıların %45’i kasko yaptırdığı dikkat çekti. Ankaralıların ev sigortasını tercih etme oranı ise diğer şehirlere göre daha düşük olarak gözlemlendi.

Kadınların oranı %28

Ankaralı Generali müşterilerinin online ve acente kanalı üzerinden sigortacılık ürünlerini alma yüzdelerine göz atıldığında, %28 kadın, %72 erkek dağılımı göz göze çarpıyor.

Generali Hakkında:

Generali, uluslararası arenada güçlü varlığa sahip, bağımsız bir İtalyan Gruptur. 1831'de kurulan Generali, dünyanın lider sigortacılarından biri olup, 2017 yılındaki 68 milyar Euro toplam prim geliriyle 60'tan fazla ülkede faaliyetlerini sürdürmektedir. Grup, dünya genelindeki 71.000 çalışanı ve 57 milyon müşterisiyle, Batı Avrupa'da lider konumda yer alırken, Orta ve Doğu Avrupa'nın yanı sıra Asya'da da giderek artan bir değerde varlığa sahiptir. Generali Grubu Corporate Knights 2017 yılı sıralamasında dünyanın en sürdürülebilir şirketleri arasında yer almıştır. Generali Sigorta A.Ş. ise 150 yılı aşkın süredir Türkiye’de faaliyet göstermektedir.