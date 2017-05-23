banner197
Ana SayfaGÜNCEL

ANKARA'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 10 YARALI

23 Mayıs 2017 Salı 14:45
Bu haber 462 kez okundu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, taşımalı sistemle eğitim gören öğrencileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır, 10 öğrenci yaralandı.

ANKARA'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 10 YARALI
ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, taşımalı sistemle eğitim gören öğrencileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır, 10 öğrenci yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsa Koçak'ın kullandığı 06 BTC 18 plakalı servis minibüsü, Dudaş-Beypazarı karayolunun 5. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.  

Kazada, araçta bulunan 10 öğrenci yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen öğrencilerden Özlem Çiftçi, burada yapılan müdahalenin ardından Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.  

İlçe Kaymakamı Kadir Ekinci ve Milli Eğitim Müdürü İsmail Bilgiç, Beypazarı Devlet Hastanesine gelerek başhekimden öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. 

Sürücünün, seyir halindeyken bir geyiğin önüne çıkması sonucu kontrolünü kaybettiğini söylediği öğrenildi.  

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.