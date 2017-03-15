banner100


banner197
BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

Ankara'da gecekondu çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

15 Mart 2017 Çarşamba 16:31
Bu haber 84 kez okundu

- Başkentte Suriye uyruklu 3 kişinin hurda toplamak için girdiği metruk bir gecekondu çöktü - Olayda bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı

Ankara'da gecekondu çöktü: 1 ölü, 2 yaralı
 - Başkentte Suriye uyruklu 3 kişinin hurda toplamak için girdiği metruk bir gecekondu çöktü. Olayda bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
 Alınan bilgiye göre, hurda toplayarak geçimini sağlayan Suriye uyruklu 3 kişi, Altındağ Başpınar Mahallesi 1107/1 Sokak'ta bulunan  metruk bir gecekonduya girdi. Hurda demirleri topladıkları sırada gecekondunun bodrum katının duvarı çöktü.
 Çökme sonucu Abdülkerim Gacar yıkılan duvarın altında kaldı. Gacar'ın babası Halit ve 15 yaşındaki kardeşi Abdurrahim Gacar ise yaralandı.
 Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları incelemede, duvarın altında kalan Abdülkerim Gacar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan baba ve oğul ise hastanede tedavi altına alındı.
 Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.