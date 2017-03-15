Ankara'da gecekondu çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

- Başkentte Suriye uyruklu 3 kişinin hurda toplamak için girdiği metruk bir gecekondu çöktü. Olayda bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, hurda toplayarak geçimini sağlayan Suriye uyruklu 3 kişi, Altındağ Başpınar Mahallesi 1107/1 Sokak'ta bulunan metruk bir gecekonduya girdi. Hurda demirleri topladıkları sırada gecekondunun bodrum katının duvarı çöktü.

Çökme sonucu Abdülkerim Gacar yıkılan duvarın altında kaldı. Gacar'ın babası Halit ve 15 yaşındaki kardeşi Abdurrahim Gacar ise yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları incelemede, duvarın altında kalan Abdülkerim Gacar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan baba ve oğul ise hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Haber Ajansı