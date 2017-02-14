Ankara'da 2 bin 500 polisle "Şafak" operasyonu

ANKARA (AA) - Başkentte 2 bin 500 polisin katılımıyla düzenlenen helikopter destekli "Şafak" operasyonunda 58 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinasyonunda, özel harekat, asayiş, çevik kuvvet, organize suçlarla mücadele, kaçakçılık ve mali şube ekiplerinin katılımıyla şafak vakti düzenlenen asayiş ve uyuşturucu operasyonunda 2 bin 500 polis görev yaptı. Ekiplerce 15 noktaya düzenlenen operasyonda 58 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bin 929 gram esrar, bin 376 uyuşturucu hap, bin 58 gram metamfetamin, 577 gram eroin, 220 gram kokain, 6 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 40 mermi, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 el telsizi, bin 565 paket kaçak sigara ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 22 bin 725 lira ele geçirildi.

Ankara Valisi Topaca, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğünde Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan ve operasyonu yöneten emniyet yetkilileriyle gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Vali Topaca, uyuşturucu satışı ve kullanımının kamu düzenini etkileyen olumsuz faaliyetlerin başında geldiğini belirterek, "Gençleri zehirlemeye yönelik faaliyetlere devlet olarak göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

Operasyonların amacının sadece uyuşturucu ile mücadele olmadığını vurgulayan Topaca, kentin asayiş ve güvenliğinin sağlanması ile kamu düzenini bozan her türlü faaliyetin önlenmesinin, temel amaçları olduğunu ifade etti. Uyuşturucu ile mücadele konusunu devlet olarak çok önemsediklerini belirten Topaca, özellikle öğrencilere ve gençlere yönelik faaliyetlere göz açtırmama konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.

Yakalanan her gram uyuşturucu ile yüzlerce gencin zehirlenmesinin önlendiğini belirten Topaca, uyuşturucu, terör ve fuhuşun bir arada yürütülen suçlar olduğuna dikkati çekti. Topaca, uyuşturucu ticaretinin, fuhuş ve terörün de kaynağını oluşturduğunu ifade etti.

Tüm vatandaşlara, çocuklara ve gençlere sahip çıkmaları çağrısında bulunan Topaca, aldıkları tedbirlerin suç işlemeye yönelik faaliyetleri etkisiz kıldığını ama bunun tek başına yeterli olmadığını vurguladı. Topaca, anne, baba, öğretmenler ve okul yöneticilerinin de uyuşturucu kullanımı konusunda gençlerin bilinçlendirilmesine yardımcı olmaları gerektiğini söyledi.

Vali Topaca, uyuşturucu, fuhuş ve terörle mücadelede önemli ayaklardan birinin de ailelerin desteği olduğuna işaret ederek, bu desteğin eksik olmasının, mücadelenin de yetersiz olmasına yol açacağını kaydetti.

- Terör operasyonları

Bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümünde girişilebilecek eylemleri önlemek amacıyla kent genelinde operasyonların ve tedbirlerin artırıldığını aktaran Vali Topaca, bu kapsamda, 10 Şubat'tan bu yana 36'sı PKK, 67'si DEAŞ, 10'u MLKP mensubu olmak üzere 113 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi. Topaca, bu kişilerle ilgili soruşturmaların sürdüğünü belirtti.

- Kent güvenliği ile ilgili tedbirler

Topaca, Ankara'nın güvenliğinin her şeyin üstünde olduğuna dikkati çekerek, bu kapsamda aldıkları tedbirlerin bir kısmının sokakta vatandaşlarca görüldüğünü, bir kısmının ise görünmeyen, istihbarata dayalı, muhtemel eylemleri önleyecek tedbirler olduğunu vurguladı. Vatandaşlardan uyanık olmalarını isteyen Topaca, uyuşturucu, fuhuş ve terör gibi suçlara tanık olan vatandaşların, şüpheli kişileri polise ve jandarmaya bildirmelerinin önemine işaret etti.

Kent genelinde güvenlik tedbirlerinin, yoğunlaştırılmış uygulamalar ile sürdüğüne değinen Topaca, Ankara'nın tüm girişlerinin dahil olduğu önemli yol, cadde ve kavşaklarda 110 noktada arama ve kontrol faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüklerini söyledi.

Topaca, "Bu mücadeleyi hep birlikte, toplum olarak yapıyoruz, sadece polisin, askerin yaptığı bir mücadele değil. Topyekun, sanki bir milli seferberlik şeklinde terörle mücadele ediyoruz. Dolayısıyla herkesin polisimize, askerimize, devletimize yardımcı ve destek olmasını, birlikte ve gönül birliği içerisinde bu mücadeleyi yapmamızın önemini bir kez daha vurgulamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.