'ANKARA, HER AKSTA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR'

Benevre Beytepe Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Türkoğlu, Ankara'nın nitelikli konut anlamında değerlendiğini belirtti. Ankara emlak piyasasının nüfus ile doğru orantılı olarak büyümeye devam ettiğini ve bu gelişmenin de hem doğu-batı aksında hem de kuzey güney aksında hız kesmeden gelişme kaydedeceğini anlatan Türkoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Eskişehir yolu, Çukurambar, Bilkent, Beysukent, Ümitköy, Çayyolu ve Yaşamkent gibi yerleşim bölgelerinin çevresinde hızlı bir şekilde gelişen yaşam alanları oluşturuluyor.”



Kamu çalışanları, Eskişehir Yolu'nu tercih ediyor

Memduh Türkoğlu, Eskişehir Yolu'nun gelişimine hız kesmeden devam edeceğini anlatarak “Eskişehir Yolu'nun, kentin güneybatı aksı üzerinde yer alan kamu kuruluşları, üniversiteler ve yeni uydu kent projeleri çevresinde yükselmesi sebebiyle öğretim görevlileri ve kamu çalışanlarının tercih ettiği prestijli bir bölge haline geldiğini söyleyebilirim. Ayrıca son 10 yıl içinde Ankara'nın güneybatı aksında yer alan Eskişehir yolu, Çukurambar, Bilkent, Beysukent, Ümitköy, Çayyolu ve Yaşamkent gibi yerleşim bölgelerinin çevresinde hızlı bir şekilde gelişen, şehir merkezinden uzakta olmasına karşın merkezin tüm imkanlarını sunabilen yerleşim alanları oluşturuluyor” dedi.



Eşit büyüme söz konusu

Başkent'teki konut piyasasını güçlü kılan etkenleri de sıralayan Türkoğlu “Türkiye ortalamasına kıyasla daha yüksek olan kişi başına düşen milli geliri ve bölgedeki kamu sektörünün ağırlığı düşünüldüğünde sabit gelirli ve iş güvencesi olan nüfusun yoğunlukta olmasının Ankara'daki konut piyasasını güçlü kılan temel etkenler arasında sayıldığını söylemek mümkün” diye konuştu. Türkoğlu, gayrimenkul sektöründeki gelişim noktalarını da şu şekilde anlattı: “Ankara'nın hemen her yöne doğru büyüme içerisinde bulunduğunun gözlendiğini, bu doğrultuda önümüzdeki yıllarda doğu aksının kentsel dönüşüm projeleriyle çehresinin değişeceği, batı ve kuzeybatı aksının gelişimini devam ettireceği, güneybatı aksının şehrin odak noktası haline geleceği ve güney aksının ise nitelikli konumunu güçlendirerek sürdüreceğini düşünüyorum”



30 Ağustos'ta teslim

Konforlu yaşam alanları ile dikkat çeken Benevre Beytepe projesi 30 Ağustos 2017'de kapılarını açmaya hazırlanıyor. Cafe&kütüphane, misafir odası, cep sineması, çocuk etüt & oyun merkezi, müzik odası, fitness center gibi alanları Benevre Beytepe sakinleri ile buluşturacak olan proje; bir çok detayı da bünyesinde barındırıyor.