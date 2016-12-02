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Ankara Büyükşehir Belediyesinden silaj paketleme hizmeti

02 Aralık 2016 Cuma 12:25
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanlığının hayvan yeminin paketlenip fermente edilmesi yöntemi olan silaj işlemi ile ilgili çalışması büyük ilgi görüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinden silaj paketleme hizmeti
İSTANBUL (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanlığı, çiftçinin kazancının artması amacıyla silaj paketleme hizmeti sunuyor. Çiftçiler, böylece silaj yaptıkları hayvan yemlerini daha ucuza paketletme imkanı buluyor. Daire başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanlığının hayvan yeminin paketlenip fermente edilmesi yöntemi olan silaj işlemi ile ilgili çalışması, büyük ilgi görüyor. 4 makine ile başlayan ve gelecek günlerde büyüyecek olan hizmet sayesinde çiftçinin silajları daha ucuza paketlenirken cebine daha fazla para girmesi sağlanıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanlığı tarafından çiftçinin kazancının artması amacıyla sunulan silaj paketleme hizmeti, üreticilerin yüzünü güldürüyor. Silaj yaptıkları hayvan yemlerini bu hizmetle daha ucuza paketletme imkanı bulan üreticiler, gelecek yıl için daha çok üretim planı yapıyor ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e de teşekkür ediyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanı Özgür Güven, silaj hizmetinin süt verimini de artırdığını ve çiftçiyi memnun ettiğini belirtti. Silaj hizmetinin bir ilk olduğunu dile getiren Güven, şunları kaydetti: "Çiftçinin daha fazla kazanması ve girdi maliyetlerini azaltmak adına Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak birçoğu Türkiye'de bir ilk olan hizmetler veriyoruz. Silaj paketleme hizmeti de Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkanımız Melik Gökçek'in talimatı doğrultusunda başlattığı hizmetlerden sadece biri. Projemiz çiftçiyi memnun ediyor, silajlarını paketleten çiftçiler daha çok üretim yapmaya yöneliyor. Çiftçimiz gördüğümüz kadarıyla mutlu. Bu da bizi memnun ediyor. Silaj paketlemeye geçen sene başlamıştık. Bu noktaya kısa sürede gelmemiz çok iyi. Bu sene Güneyce bölgesinde 4 bin dekar mısır ekildi. Geçen sene 3 bin küsur dekardı. Seneye '5 bin dekar hazır' deniyor. Buraya yakın bir bölgede de 2 bin 500-3 bin dekar var. Seneye bu hizmete biçme makinesini da ekleyeceğiz. Başkanımız da sağ olsun 'büyütün projenizi' dedi. Biz çiftçinin parasının yetmediği büyük makineleri alarak Ankaralı çiftçilerin hizmetine sunacağız."

Çiftçiler silajın tonunu 38,5 liraya paketletiyor"
Güven, 3 yıl önce projeye başladıklarında "Ankara'da hayvan yemi ihtiyacı var ama arzı az" sözleriyle karşılaştıklarını, bunun üzerine daha çok yem bitkisi ekilmesi için tohum desteği verme kararı aldıklarını anımsattı. Önce yonca, mısır tohumu desteği verdiklerini bildiren Güven, şu ifadeleri kullandı: "Macarfiğ, adifiğ, yem bitkisi tohumlarını vatandaşa dağıttık. Bu işi bilen adam yapıyor, bilmeyen adama 'yüzde 75 hibeli tohumu biz verelim, bir deneyin. Memnun kalırsanız mahsulden devam edin' dedik. Tamam dediler, ama paketleme sorun oldu. Özel firmalar, 80-100 lira arasında değişen fiyatlara paketliyordu. Vatandaşa bu nedenle cazip gelmiyordu. Ama bu makineler hizmete girince tonunu 38,5 liraya paketleten çiftçinin ürüne rağbeti arttı. Vatandaş ekti. Mahsul güzel, paketleme hizmeti var. Lojistik değeri var. Bunu paketleyince en az bir sene ömrü var. Gerektiğinde dünyanın öbür ucuna gidiyor. Ürünün değeri artıyor. Çiftçi artık korkmuyor. Slajın paketini 250-260 liraya satabiliyor. Kışı beklerse 300 lirayı bulabiliyor."

Ağırlıklı olarak büyükbaş hayvanlar için kullanılan silajlık yemlerin süt verimini artırmasının, projenin dolaylı katkılarından olduğunu aktaran Güven, şu açıklamalarda bulundu: "Süt verimi dolaylı efektlerimizden. Biz ölçemeyiz ama yaş yem ihtiyacını karşıladığımızda ürünün kalitesi, hem de süt verimi artıyor. Bunu uzmanlarımız bu sezon sonunda ölçecekler. Biz Ankara Üniversitesi Ziraat ve Veterinerlik fakülteleri ile Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızla birlikte çalışıyoruz. Kapımız, herkese açık. 'Gelin ölçün, bu yem kalitesi nasıl fark ettirdi' merak ediyoruz. Bu farkı görürsek biz o zaman başkanımızın desteğiyle projemizi daha da büyütürüz. Biçme ve ekme makinelerini de alırız. Ankara'daki yem ihtiyacını Ankara'da karşılamış oluruz."

Anadolu Haber Ajansı
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