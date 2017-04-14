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'ANAYASADA EYALET VARSA GÖREVİ BIRAKACAĞIM'

14 Nisan 2017 Cuma 11:57
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Başbakan Yıldırım, "Eğer bu Anayasanın herhangi bir yerinde eyalet varsa, eyalet sistemine yol açacak bir madde varsa, ben bugün hem parti genel başkanlığını hem de Başbakanlık görevini anında bırakacağım." dedi.

'ANAYASADA EYALET VARSA GÖREVİ BIRAKACAĞIM'
Başbakan Binali Yıldırım, "Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluşma" programında yaptığı konuşmada, "Eğer bu anayasanın (anayasa değişikliğinin) herhangi bir yerinde eyalet varsa, eyalet sistemine yol açacak bir madde varsa, ben bugün hem parti genel başkanlığını hem de Başbakanlık görevini anında bırakacağım." dedi.

Yıldırım, "Üniter devlet yapısı, tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan... Bunlar bizim vazgeçilmez dört prensibimizdir. Milliyetçi, ülkücü kardeşlerimizin üniter devlet konusunda hassasiyeti neyse, en az bizimki de o kadardır, aşağı değildir." diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu, bu darbe kalkışması için 'kontrollü darbeydi' diyor, 'bir tiyatroydu' diyor." ifadesini kullanan Yıldırım, " Kontrollü bir darbeyse, kontrol edeni de biliyor herhalde. O gece bu ülkenin cumhurbaşkanına, başbakanına, vatandaşına o alçaklar ateş açarken Kılıçdaroğlu'na da yol açtılar, yol." dedi.

Anadolu Haber Ajansı
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