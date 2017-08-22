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Anadolu’dan güç alan yerel kalkınma ile Türkiye daha hızlı büyüyecek

22 Ağustos 2017 Salı 16:04
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Mimarlar Mühendisler Grubu’nun düzenlediği 2. MMG Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisi, 6-7 Eylül 2017 tarihlerinde İstanbul’da Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yerli yeniliğe ev sahipliği yapacak.Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması için Anadolu’nun sahip olduğu yüksek iş tecrübesinin bilgi ekonomisini oluşturacak çalışmaların odak noktasına oturtulması ve büyükşehirlerden tersine göçü mümkün kılacak yerel kalkınma modelleri, uzmanlar tarafından Yerel Kalkınma: Teknoparklar ve Sanayi Kümelenmeleri” oturumunda konuşulacak.

Anadolu'dan güç alan yerel kalkınma ile Türkiye daha hızlı büyüyecek
Türkiye’nin yerli yeniliğini temsil eden MMG Ar Ge ve İnovasyon Zirvesi’nde, belirli bölgelerimizde kümeleşen sanayileşmeyi, Türkiye’nin özellikle üniversitelerinin yoğun olduğu şehirlerinde teknoparklar aracılığıyla, üniversitelerin öncülüğünde ön plana çıkartıp ‘bilgi ekonomisi’ aracılığıyla sanayi kümelenmelerinin Anadolu’ya yayılması için alınacak yollar konuşulacak. Yeni sektörler ve yeni alt sektörler aracılığıyla son yıllarda çalışmaları hızlanan inovatif, katma değerli ürünler aracılığıyla büyükşehirlerden tersine göçü mümkün kılacak yerel kalkınma modelleri konunun taraflarınca masaya yatırılacak. Anadolu’nun sahip olduğu yüksek iş tecrübesinin üretim ekonomisiyle yoğrularak bilgi ekonomisini oluşturacak çalışmaların odak noktasına oturmasının gerekliliği, yerel kalkınmada insan kaynağının geliştirilmesi konusunda meslek odalarının rolünün yeniden tanımlanması, tematik ileri araştırma merkezlerinin oluşturulması gibi kritik konular konuşulacak.




Kümelenerek daha hızlı büyüme



MMG Genel Başkanı Osman Balta konuyla ilgili olarak; “Türkiye’nin tüm bölgelerinin daha hızlı büyümesi için yaratıcı ve katma değeri yüksek sektörler önem kazanırken devlet desteğinin yanında ek finansman kaynaklarını harekete geçirilebilmenin gerekliliği de ayrıca önem kazanıyor. Ancak, daha başarılı sonuçlar için tematik kümelenmeler ile ekosistem planlanması yapılması da bir o kadar önemli. İş bölümüne dayalı işbirliği ile Anadolu’nun kendine has özellikleriyle oluşturulacak sektörlerin farklılaşması ve uluslararası tamamlayıcı ortaklıklar ile ülke ekonomisinin hızla büyümesi gerekiyor” diyerek Ar-Ge İnovasyon Zirvesi’nin konuyla ilgili öncü olacağının altını çiziyor.




Sağlık endüstrisi Anadolu’yla büyüyor



Büyükşehirlerde yoğunlukta olan sağlık endüstrisinin Anadolu’ya yayılarak daha etkin ve yaygın bölgesel güç haline gelmesi de 2. MMG AR-GE İNOVASYON ZİRVESİ’ndeki panelin konularından biri. Anadolu’nun sağlık endüstrisinin gelişmesinde daha etkin rol alması için bu alandaki yenilik fırsatların ve bilgi ekonomisine yönelik istihdam modellerinin oluşturulması, tersine göçün sürdürülebilir hale gelmesi için önemli adımlardan biri olacak.




Otoriteler bir arada



Zirvenin ikinci günü yapılacak “Yerel Kalkınma: Teknoparklar ve Sanayi Kümelenmeleri” paneli Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Fatih Hasdemir’in moderatörlüğünde düzenlenecek. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Şuayib Birinci, İTO Başkan Yardımcısı Murat Kalsın, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği Başkanı Gökçe Tabak, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Büyükdere katılarak Türkiye’nin 2023 hedeflerine giden yolda yerel kalkınma masaya yatırılacak.







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