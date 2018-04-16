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Anadolu Sigortalılar OSEM Sertifikalarını Aldı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından kurulan ve araç hasar onarımlarında sunulan güvenlik ve kalite standartlarını yukarıya çekmeyi amaçlayan OSEM’ in sigorta şirketleri için hazırladığı Sigorta Hasar Modülü 1-2-3.seviye eğitimlerini tamamlayan Anadolu Sigorta oto hasar uzmanları OSEM Sertifikalarını aldılar.

Anadolu Sigortalılar OSEM Sertifikalarını Aldı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından kurulan ve araç hasar onarımlarında sunulan güvenlik ve kalite standartlarını yukarıya çekmeyi amaçlayan OSEM’ in sigorta şirketleri için hazırladığı Sigorta Hasar Modülü 1-2-3.seviye eğitimlerini tamamlayan Anadolu Sigorta oto hasar uzmanları OSEM Sertifikalarını aldılar.

16 Nisan 2018 Pazartesi 11:46
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Anadolu Sigortalılar OSEM Sertifikalarını Aldı

OSEM tarafından üretici standartlarına göre hazırlanan ve doğru hasar onarım yöntemlerini içeren eğitimlere katılan Anadolu Sigorta oto hasar uzmanları OSEM Sertifikalarını aldılar. Uzmanların tamamlama sertifikaları, Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Fatih Gören ve OSEM Genel Müdürü Bener Yıkılmaz’ın katıldığı bir törenle verildi.

Trafik kazaları sonucunda oluşan maddi hasarların yönetimi ve kontrolü kapsamında, sigorta şirketlerinin taleplerine göre hazırlanan müfredat çerçevesinde verilen eğitimler; oto hasar uzmanlarının kontrol ettikleri dosyalardaki hasar onarımı suiistimallerini görmelerini, engellemelerini ve doğru onarım yöntemlerine göre onarımları değerlendirmelerini sağlayacak teorik ve pratik bilgileri içeriyor.

Son Güncelleme: 16.04.2018 12:07
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