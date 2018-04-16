Anadolu Sigortalılar OSEM Sertifikalarını Aldı

OSEM tarafından üretici standartlarına göre hazırlanan ve doğru hasar onarım yöntemlerini içeren eğitimlere katılan Anadolu Sigorta oto hasar uzmanları OSEM Sertifikalarını aldılar. Uzmanların tamamlama sertifikaları, Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Fatih Gören ve OSEM Genel Müdürü Bener Yıkılmaz’ın katıldığı bir törenle verildi.



Trafik kazaları sonucunda oluşan maddi hasarların yönetimi ve kontrolü kapsamında, sigorta şirketlerinin taleplerine göre hazırlanan müfredat çerçevesinde verilen eğitimler; oto hasar uzmanlarının kontrol ettikleri dosyalardaki hasar onarımı suiistimallerini görmelerini, engellemelerini ve doğru onarım yöntemlerine göre onarımları değerlendirmelerini sağlayacak teorik ve pratik bilgileri içeriyor.