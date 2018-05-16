Anadolu sigorta’dan teknoloji girişimcilerine tam destek

Dijital sigortacılığa yaptığı yatırımlar ve yenilikçi uygulamalarıyla fark yaratan Anadolu Sigorta, söz konusu işbirliği sayesinde İTÜ Çekirdek’ten çıkacak teknoloji girişimcileri ile ortak projeler belirleyip bu projelere destek olacak.

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcıları Levent Sönmez ve Mehmet Abacı ile İTÜ ARI Teknokent CEO'su Kenan Çolpan’un biraraya gelerek detaylarını açıkladıkları ortaklığa göre, İTÜ Çekirdek’e başvurarak seçilen girişimciler ön kuluçka aşamasında Anadolu Sigorta çalışanlarından oluşan mentörlerden, sahip oldukları uzmanlık alanına göre destek alacak ve İTÜ Çekirdek’in açık ofis, eğitim, network gibi imkanlarından yararlanabilecek.

Ön kuluçka aşamasını başarıyla bitiren girişimler ise Kasım ayında 7’ncisi düzenlenecek olan ve finansman ve kuluçka desteğine ulaşmak için yarışılan “Big Bang” etkinliğinde sahnede olacak. Big Bang’de jüri olarak da yer alacak olan Anadolu Sigorta, yarışmadaki ekipler arasından insurtech veya sigorta ile alakalı projelere özel ödül verecek.

Big Bang Kasım’da

İTÜ Çekirdek ön kuluçka aşamasını başarıyla tamamlayan grupların katıldığı Big Bang Startup Challenge’ın yedincisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kasım ayında gerçekleşecek.

Geçtiğimiz yıl girişimcilere 17 milyon TL’lik hibe, ödül ve yatırımın dağıtıldığı etkinlik, dünyadaki girişimcilik yarışmaları arasında ilk sırada yer alıyor. Big Bang’te sahneye çıkan girişimler bir sonraki aşama olan kuluçka aşamasına geçmeye hak kazanıyor.

Girişimcilerin iş planını gerçekleştirerek ticari başarıya ulaşmalarını ve kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamayı hedefleyen program sonrasında adaylar girişim ekosistemine kazandırılıyor.

Anadolu Sigorta desteğiyle İTÜ Çekirdek girişimcisi olmak isteyenler için başvurular halen devam ediyor. Diğer alanlarla birlikte sigorta alanında da teknolojiye dayalı ürün ve hizmetlere dönüşebilir projesi olan her yaştan girişimci, İTÜ Çekirdek’te yerini almak için www.itucekirdek.com internet sitesi üzerinden başvurusunu gerçekleştirebiliyor.