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Anadolu Sigorta’dan Bir İlk Daha

14 Aralık 2016 Çarşamba 17:47
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Anadolu Sigorta sektörde bir ilke daha imza atarak sağlık sigortası sahiplerine, 7/24 canlı ve görüntülü sağlık danışmanlığı veriyor.

Anadolu Sigorta'dan Bir İlk Daha
Sigorta sektörünün öncü şirketi Anadolu Sigorta, alanında bir ilke daha imza attı ve tüm bireysel ve kurumsal özel sağlık sigortası sahiplerine 7/24 ücretsiz sağlık danışmanlığı hizmeti vermeye başladı.


Bu hizmet kapsamında, bireysel ve kurumsal sigortalılar, Anadolu Sigorta web sitesi üzerinden http://www.anadolusigorta.com.tr/ adresine girerek “canlı doktor görüşmesi butonundan” ya da https://online.anadolusigorta.com.tr/bireysel/doctorTurkey.html?from=inside sitesinden, TC kimlik numarası ile giriş yaparak 7/24 canlı ve görüntülü görüşme yapabilecek.

Anadolu Sigorta’dan bireysel ve kurumsal sağlık sigortası sahibi olan sigortalılar, bu hizmetle birlikte, sağlık uzmanlarıyla canlı ve görüntülü iletişim kurmanın yanı sıra, yarattıkları profillerine diledikleri sağlık dokümanlarını yükleyip, bunları saklayabilme ve sağlık uzmanıyla paylaşabilme imkanına da sahipler. Kişisel bilgilerin güvenliğini sağlayabilmek için, görüşme yapılan sağlık uzmanları bu belgelere sadece görüşme sırasında erişebiliyor.

Anadolu Sigorta sigortalılarının kısa sürede hekime ulaşıp sağlık sorunları için etkin ve doğru yönlendirme alabileceklerini, bunun sonucu olarak sağlık poliçelerine gereksiz tazminat yansımalarının önüne geçilebileceğini belirtiyor.
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