Anadolu Sigorta ticari işletme ve Kobi’leri de siber risklerden koruyor

Günümüzde siber tehditler, işletmeleri, dolandırıcılık veya hırsızlık konularının çok ötesinde endişeye sürüklüyor. Siber saldırganlar çok daha organize çalışıyor ve işletmelerin hizmetlerini durdurmaya, verilerini imha etmeye, aynı zamanda fidye karşılığı sistemlerine el koymaya odaklanıyor. Bu sebeple, bu tür risklerden doğan zorluklar günden güne çok daha karmaşık bir hale geliyor. Türkiye’nin öncü sigorta şirketi Anadolu Sigorta, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği ‘Bireysel Siber Güvenlik Poliçesi’nin ardından Türkiye’de bir ilke daha imza atarak standart paket kapsamlı Ticari Siber Güvenlik Paket Sigortası’nı ticari işletme ve KOBİ’lere özel bir çözüm olarak tasarlayarak bu işletmelerin hizmetine sundu.

Dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerle birlikte artan risklere dikkat çeken Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, “Dünyada teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişip dönüşürken siber dünyadaki tehlikeler de aynı hızla artıyor ve gerek bireyler gerekse de kurumlar için risk unsuru oluşturuyor. Siber sigorta, dünya genelinde daha çok ticari ürünlerin bulunduğu ve oldukça hızlı büyüme gösteren bir alan. Anadolu Sigorta olarak biz bu alanda geçtiğimiz yıl Türkiye’de bireylere yönelik ilk paket ürünü sunmuştuk. Şimdi yine bir ilk olan standart kapsamlı Ticari Siber Güvenlik Paket Sigortası’nı ticari işletmeler ve KOBİ’lerle buluşturuyoruz” dedi.

Anadolu Sigorta Ticari Siber Güvenlik Paket Sigortası’nın ticari işletmelere ve KOBİ’lere yönelik standart limitler ve geniş teminatların yer aldığı yeni bir paket ürün olmasına karşın oldukça uygun fiyatlarla sunulduğunun altını çizen Sönmez sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaptığımız araştırmada sektörümüzde ticari işletme ve KOBİ’lere yönelik standart limitler ve teminatlar içeren paket bir ürün bulunmadığını gördük. Genellikle daha büyük ölçekli işletmelere yönelik “terzi usulü” ürünler bulunmasına rağmen küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak, anlaşılması kolay, standart limitli ve kapsamlı ve aynı zamanda makul primli bir ürünün eksikliği hissediliyordu. Biz de, ticari işletmeler ve KOBİ’ler için hazırladığımız Ticari Siber Güvenlik Paket Sigortası ile, siber güvenlik riski nedeniyle oluşacak veri koruma hasarlarından, iş durmasından kaynaklanan zararlara, kamu otoritesine karşı yapılan savunma ve para cezalarından, siber fidye hasarlarına, bilgi güvenliği ve gizlilik sorumluluğundan ve veri ihlali masraflarına kadar bir çok riski standart limitler ve makul primlerle teminat altına alan yepyeni bir ürün geliştirdik.”

Anadolu Sigorta Ticari Siber Güvenlik Paket Sigortası, şirketlerin uğradığı finansal zararlardan kar kaybına, veri kaybı sebebiyle oluşan masraflardan siber risk uzmanlarının sunduğu hizmetlere kadar tüm masraf ve zararları teminat altına alan tam ve kapsamlı bir paket siber risk poliçesi olma özelliğini taşıyor.