Amasya Şeker Fabrikasında 63. kampanya dönemi başladı

AMASYA (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "Her kesimin hakkını ve hukukunu takip etmemiz görevimizdir. Siyasetçi olarak bu noktada bize ne görev düşüyorsa bunu yapacağımızdan herkes emin olsun." dedi.

Amasya Şeker Fabrikasının 63. pancar alım kampanyası, Suluova'daki tesislerde düzenlenen törenle başladı.

Vali Osman Varol, yaptığı konuşmada, kampanya döneminin ülkeye, çiftçilere ve çalışanlarına hayırlı olmasını diledi.

Amasya Şeker Fabrikasının Suluova ve Amaya bölgesinin gelişmesinde ciddi katkılar sağladığını belirten Varol, fabrikayla ilgili hukuki sürece de değinerek, "Fabrikanın yarattığı genel ekonomik büyüklük ve etrafına yaptığı katkısı bizim bölgemiz için çok önem taşıyor. Yaşanan tüm sıkıntılara rağmen bu fabrikayı daha ileriye taşımalıyız. Dolayısıyla biz her aşamasında burada neler olup bittiğini izlemeye devam edeceğiz. Bu işin düzeleceğine, sıkıntıların aşılacağına inanıyoruz. Geçmişte olanlar artık yargının işi, biz artık bugünden sonrasına bakarak fabrikamızı nasıl çok etkin ve verimli hale getiririz ona bakmamız ve çalışmamız lazım." dedi.

Bostancı da Amasya Şeker Fabrikasının Türkiye'nin sanayileşme hamlesi çerçevesinde kurulan sanayi zincirlerinden birisi olduğunu vurguladı.

Amasya Şeker Fabrikasında devam eden hukuki sürece işaret eden Bostancı, şöyle devam etti:

"Bu fabrikada emeği ve katkısı olan rahmetli Adnan Menderes ve herkese teşekkür ediyorum. Şeker fabrikasında geçmişte bir takım olumsuz gelişmelerin yaşandığını ve bunların yargıya intikal ettiğini biliyoruz. Bir yanlışlık oluyor ise gereken ikazları yapmak gerekir, o noktada siyaset bir görev alabilir. Aynı zamanda elbette hukuk da görev alır. Şunu unutmayalım Türkiye Cumhuriyeti'nde er veya geç hukuk işler ve her kim ne yapıyor ise bunun cezasını çeker. Her kesimin hakkını ve hukukunu takip etmemiz görevimizdir. Siyasetçi olarak bu noktada bize ne görev düşüyorsa bunu yapacağımızdan herkes emin olsun."

Fabrika Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatçı ise 4 il 10 bölgede 6 bin 734 üreticiye 114 bin dekar alanda ekim yaptırıldığını belirterek, "Üreticiden 700 bin ton pancar alınacak. 2017-2018 kampanya döneminde 640 bin ton pancar işleyip yaklaşık 74 bin ton kristal şeker, 31 bin ton melas ve 192 bin ton yaş küspe üretimi hedefleniyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından fabrikaya pancarını ilk teslim eden 10 çiftçiye protokol üyeleri tarafından hediyeler verildi.

Törene, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Suluova Kaymakamı Vural Karagül, Belediye Başkanı Fatih Üçok ve çiftçiler katıldı.

Anadolu Haber Ajansı