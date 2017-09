"AMACIMIZ YAVRULARIMIZIN KABİLİYETLERİNİN EN UYGUN OLDUĞU LİSEYE DEVAM ETMELERİ"

ŞANLIURFA- AA



Başbakan Binali Yıldırım, Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesindeki Hacı Abdurrahman Özdemir Ortaokulu'nda düzenlenen 2017-2018 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı.

Konuşmasına yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek başlayan Yıldırım, Şanlıurfa'da öğrencilerle beraber olmaktan, okulun ilk günü heyecanını yaşamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yıldırım, sosyal bilgiler öğretmeni Yusuf Elitaş'ın 15 Temmuz hain darbe girişiminde, sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz ile müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edildiğini hatırlatarak, Yalçın'ın adının Batman Kozluk'ta, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın adının da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yaptığı okulda yaşatılmaya devam edeceğini söyledi.

"Bizim için ikinci sınıf vatandaş yok"

Vatan toprağının her köşesinde 80 milyonun kardeş olarak birlikte yaşadığını vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim için ikinci sınıf vatandaş yok. Bütün vatandaşlarımız başımızın tacı, gönlümüzün ilacıdır. 15 yıldır Türkiye'nin bugününü, yarınını inşa etmenin gayreti içindeyiz. Büyük Türkiye hedefimize, büyük düşünmeyi beceren nesillerle, sizlerle, ulaşacağız. Dünya değişiyor, bu değişimi okumak ve bu değişime göre Türkiye'nin de değişimini, dönüşümünü gerçekleştirmek, ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak bizim en önemli görevimizdir. Bunu, geleceğin teminatı siz gençlerimizle başaracağız. Okullarımız bu nesilleri yetiştirecek ilim ve irfan yuvalarıdır. Türkiye'nin aydınlık geleceğinin tohumları sevgili öğretmenlerimiz tarafından burada atılıyor. Değerli öğretmenlerimizin tahtaya yazdığı her harf, öğrencilerimizin defterine düştükleri her not Türkiye'nin geleceğine değer katacak."

"Taşa toprağa yapılan yatırımın ömrü sınırlı"

Vatandaşın ihtiyacı olan her şeyi yaptıklarını ama taşa toprağa yapılan yatırımın ömrünün sınırlı olduğunu bildiklerini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Taşa toprağa yapılan yatırımın ömrü sınırlı. 40-50 sene bilemedin 100 sene ama insana yatırım yapmamın ömrü nesilden nesile devam ediyor. Onun için insana yatırıma kesintisiz devam edeceğiz. Anaokulundan ilkokula, ortaokuldan liseye ve üniversiteye kadar eğitimin bütün aşamalarında fırsat eşitliğini sağlayacak bilimsel temele dayalı eğitim sistemi oluşturmanın gayreti içindeyiz. Milli Eğitim Bakanımız söyledi. Eğitimde değişiklik oluyor. Tabii ki değişecek çünkü dünya değişiyor, yeni yeni teknolojiler, yeni bilgiler internetle, bilişimle, artık ayağımıza, önümüze geliyor. Dolayısıyla değişimi okumak, değişime göre kendimizi de gözden geçirmek zorundayız. Bir yandan okulların, dersliklerin fiziki ihtiyaçlarını gidermek diğer yandan da eğitimin içeriğini, muhtevasını geliştirmek mecburiyetindeyiz."

"Herkes istediği yere gidecek"

"Bugünlerde TEOG konuşuluyor." ifadesini kullanan ve "TEOG kalksın mı, kalsın mı?" diye soran Yıldırım'a öğrenciler "Kalksın" diye karşılık verdi.

Zaman içerisinde TEOG'un bir yarışa döndüğünü, üniversite imtihanı gibi olduğunu ve öğrencilerin stresini artırdığını anlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Acaba girebilecek miyiz, giremeyecek miyiz? Orta okuldan sonra ne yapacağız' diye uykularınızı kaçırdı değil mi? Biz sizin uykularınızın kaçmasına razı olur muyuz? Onun için sizi stresten kurtaracak, rahat rahat istediğiniz okula gidecek şekilde gereken çalışmaları, düzenlemeleri yapacağız. 8'inci sınıfı bitirdiğinizde hangi tarafa ilginiz varsa, 'Ben spor okuluna gitmek istiyorum', buyur git. 'Ben ilim adamı olacağım, daha çok matematik, fizik, fen okuyacağım', sen de oraya git. 'Ben edebiyatçı olacağım, şiir yazacağım, masal yazacağım', sen de sosyal bilimlere git. 'Ben din alimi olacağım, fıkıh öğreneceğim, siyer öğreneceğim', sen de imam hatip lisesine git.

Herkes istediği yere gidecek. Bunun için ortaokulda yönlendirileceksiniz. Kim yönlendirecek? Okul, öğretmenleriniz, velileriniz yönlendirecek. Mesele bu, sistem değişikliği diye bir şey yok. Bu tamamen tezvirattır, bunlara itibar etmeyin. Amacımız, yavrularımızın ortaokuldan sonra gönül rızasıyla, gönül rahatlığıyla istedikleri, kabiliyetlerinin en uygun olduğu lise kısmına devam etmeleridir. 'İstenmeyen aş, ya karın ağrıtır ya baş' onun için istediğiniz yere gideceksiniz."

"Müfredat, uluslararası eğitim standartları esas alınarak yapıldı"

Törendeki konuşmasında bir yıldır çalışmalarını sürdüren Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uzmanlarının 200 bin kadar veliyle görüşerek müfredata son halini verdiğini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Müfredat, hayatın ihtiyaçlarına cevap veren, hayatta karşılığı olan bilgilerle yeniden oluşturuldu. Bu müfredat, uluslararası eğitim standartları esas alınarak yapıldı. Müfredat değişimi öğrencilerin temel insani değerler, sevgi, saygı, adalet gibi önemli kavramların öğrenilmesi, beşeri ve sosyal ihtiyaçların anlatılması esasına göre yapılandırıldı."

Müfredatta yabancı dil eğitiminin de yeniden ele alındığına işaret eden Yıldırım, "Yıllarca gramer kurallarını öğrenen ancak bir türlü yabancı dili öğrenemeyen bir yabancı dil öğretim sistemi vardı. Bu müfredatta artık bu sistem terk ediliyor, doğrudan pratikten yola çıkarak dil öğretme başarısını gösteren ülkelerin uyguladığı yöntemi hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

"Çağ dışı tartışmalar dışında bir fikri yok"

Yıldırım, müfredat değişikliğine yönelik eleştiriler olduğunu anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi bazıları çıkmış diyor ki 'Efendim müfredatı niye değiştiriyorsunuz?'. Gayet tabii ki değiştireceğiz. Toplumun, hayatın, ekonominin ihtiyaçları, siz gençlerin ihtiyaçları, talepleri değişim gerektiriyor da onun için değiştiriyoruz. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşımak için değiştiriyoruz ama ana muhalefet her zaman olduğu gibi her şeye karşı. Çağ dışı tartışmalar dışında bir fikri yok."

Bu öğretim yılında 1-5 ve 9. sınıftaki öğrencilerin yeniden yazılmış, gözden geçirilmiş müfredatla eğitime başlayacaklarını ifade eden Yıldırım, "Velilerden benim istirhamım yeni müfredatın kapağını bile açıp bir satır okumamış ama 'Şu da yokmuş, bu da yokmuş' gibi dedikodu edenlere itibar etmeyin. Bizi bir ve beraber yapan, hep birlikte Türkiye kılan değerlerimizin ne olduğunu biliyoruz ve bunlar da okullarımızda öğretilmeye devam edecek. Demokratik değerler, hukuk devletinin önemi, farklılıklarımızla birlikte Türkiye olduğumuz gerçeğini hep anlatmaya devam edeceğiz." dedi.

"Bölücü örgütlerin oyuncağı olan bu silahlarını da ellerinden aldık"

Her öğrencinin istediği yerde okuma hakkı olduğunu belirten Yıldırım, çalışıp, gayret ederek sınavı kazanan herkesin istediği üniversiteye girebildiğini ifade etti.

Yıldırım, düz lise ve anadolu liselerinin yanı sıra sosyal bilimler, güzel sanatlar ve spor liselerinin de bulunduğunu dile getirerek, "Şimdi sadece matematik, fizik, sosyal bilgiler, tarih okumuyoruz. İstersek Kur'an-ı Kerim'i, mukaddes kitabımızı da okuyoruz, siyer derslerini de Peygamberimizin hayatını da okullarda ders olarak koyduk. Farklı dil ve lehçelerde eğitimin önünü açtık, engelleri kaldırdık. Bölücü örgütlerin istismarı olan, oyuncağı olan bu silahlarını da ellerinden aldık." diye konuştu.

"Kız ve erkek çocuklarımızı hiçbir ayrım gözetmeden mutlaka okula gönderin"

Yıldırım, okullaşma oranının arttığına işaret ederek, bu oranın Urfa'da Türkiye ortalamasının altında kaldığını belirtti. Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben, buradan Urfalı vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Yavrularımızı, kız ve erkek çocuklarımızı hiçbir ayrım gözetmeden mutlaka okula gönderin. Onlar bizim geleceğimiz, onların eğitilmesi, iyi bir şekilde geleceğe hazırlanması bizim en büyük varlığımızdır. Onun için okulu ihmal etmeyelim. Bu yaşta size yapacakları katkı, hiç önemli değil ama iyi şekilde eğitim alır, iyi şekilde yetişirlerse hem Urfa'ya hem ailelerine hem de memlekete çok büyük değer katacaklar. Onun için anne ve babalara, özellikle kız çocuklar başta olmak üzere okula gitmeleri konusunda gayret göstermelerini, bu konuda herhangi bir gevşeklik yapmamalarını özellikle istirham ediyorum."

İlk ders zilini Başbakan Yıldırım çaldı

Hacı Abdurrahman Özdemir Ortaokulu'ndaki törene Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi katıldı.

Başbakan Yıldırım, konuşmasının ardından platforma çıkan öğrencilerle, "Ders zili çalıyor, eğitim öğretim başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun." diyerek yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çaldı ve öğrencilerle okula girdi.

Yıldırım, daha sonra basına kapalı olarak sınıfları gezerek, öğrencilerle bir araya geldi.

