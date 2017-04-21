banner197
Ana SayfaGÜNCEL

ALX Hungary, ICSG 2017’de Macar ve Türk firmalarını buluşturuyor

21 Nisan 2017 Cuma 15:05
Bu haber 520 kez okundu

Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongresi ve Fuarı’nda (ICSG 2017) , 8 Macar firmasının temsilciliğini üstlenen ALX Hungary, standında Türk ve Macar firmalarını bir araya getiriyor.

ALX Hungary, ICSG 2017'de Macar ve Türk firmalarını buluşturuyor
Macaristan’ın dış ekonomik ilişkilerine katkıda bulunmak ve Macaristan - Türkiye arasındaki ticaret hacmini arttırmak amacıyla 2015 yılında kurulan ALX Hungary, 5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’na (ICSG 2017) katılıyor.

19-21 Nisan 2017 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarda yerini alan ALX Hungary, Türk ve Macar firmalarını bir araya getirerek karşılıklı iş birliği için fırsatlar yaratmayı hedefliyor. ALX Hungary, standında Flashnet Hungary KFT, İnventure, Hidrolift, Konsys, M2M Systems, Smart Metering Systems, Redfred ve Mortoff olmak üzere 8 Macar firmasını ağırlıyor. En son yeniliklerini fuarda anlatan Macar firmaları; akıllı şehir uygulamaları, akıllı elektrik, su ve gaz sayaçları ekipmanları, şebeke modernizasyon sistemleri, enerji depolama, akıllı ulaşım şebekeleri ve sistemleri gibi birçok ürün ve hizmetini de ziyaretçileri ile paylaşıyor.

Türkiye Macaristan İş Konseyi Başkanı ve Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat’ın da ziyaret ettiği ALX Hungary standı Türk firmaları tarafından da yoğun ilgi görüyor.

Macaristan, Türk yatırımcısı için ideal bir ortam sunuyor

Yeni iş fırsatları açısından fuarları önemsediklerini söyleyen ALX Hungary Genel Müdürü Galip Yılmaz, Macaristan’da kendi alanlarında öne çıkan sekiz firmayı ICSG 2017 Fuarı’nda Türk firmaları ile bir araya getirdiklerini belirtti. Macaristan’ın hem yatırım hem ticaret yapmak isteyen iş adamları açısından birçok fırsatlar sunduğunun altını çizen Galip Yılmaz, “Macaristan coğrafi konum olarak Avrupa’nın ortası diyebileceğimiz tüm yolların kesişim noktasında yer almaktadır. Bir de bu ülkenin teknoloji odaklı ve yenilikçi girişimcisini, eğitimi yüksek işgücünü ve yatırımcı dostu teşvik politikalarını dikkate aldığınızda Türk yatırımcısı için ideal bir ortam sunmaktadır. Özellikle su arıtımı ve akıllı şehir uygulamaları, teknolojik (yazılım ve web) ürünleri, medikal sektörleri, gelişmiş kimya sanayisi, tarım ve hayvancılık sektörü ile Macaristan Türk işadamlarına hem kaliteli hem de rekabetçi fiyatlar önermektedir” diye konuştu.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.