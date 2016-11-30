ALTININ KİLOGRAMI 130 BİN 880 LİRAYA YÜKSELDİ

|TL/KG
|DOLAR/ONS
|AVRO/ONS
|Önceki Kapanış
|130.600,00
|1.184,10
|1.147,00
|En Düşük
|130.700,00
|1.183,00
|En Yüksek
|130.880,00
|1.191,00
|Kapanış
|130.880,00
|1.183,00
|Ağırlıklı Ortalama
|130.790,00
|1.187,97
|İşlem Miktarı (Kg.)
|2,00000
|335,15250
|İşlem Sayısı
|2
|15
|İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)
|261.580,00
|12.800.861,21
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|337,15250
|Toplam İşlem Adedi
|17
|Altın Endeksi Önceki Kapanış
|2.722,69
|Altın Endeksi Bugünkü Kapanış
|2.720,17
|Altın Endeksi Değişim (%)
|-0,09
Anadolu Haber Ajansı
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