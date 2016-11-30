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ALTININ KİLOGRAMI 130 BİN 880 LİRAYA YÜKSELDİ

30 Kasım 2016 Çarşamba 14:00
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 130 bin 880 liraya yükseldi.

ALTININ KİLOGRAMI 130 BİN 880 LİRAYA YÜKSELDİ
İSTANBUL (AA) - 

Altın piyasasında, 2 işlemde 261 bin 580 liralık ve 15 işlemde 12 milyon 800 bin 861,21 dolarlık işlem hacmi kaydedildi. 

Gümüş piyasasında ise bugün işlem gerçekleşmedi.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Nadir Döviz, Rona Döviz, Ahlatcı Döviz, Troy Kıymetli Maden ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı. 

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,09 değer kaybetti. 

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  TL/KG DOLAR/ONS   AVRO/ONS
Önceki Kapanış                130.600,00 1.184,10 1.147,00
En Düşük                      130.700,00 1.183,00   
En Yüksek 130.880,00 1.191,00     
Kapanış 130.880,00 1.183,00    
Ağırlıklı Ortalama   130.790,00 1.187,97    
İşlem Miktarı (Kg.) 2,00000 335,15250   
İşlem Sayısı 2 15               
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 261.580,00 12.800.861,21  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 337,15250    
Toplam İşlem Adedi 17    
Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.722,69    
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.720,17    
Altın Endeksi Değişim (%) -0,09    

Anadolu Haber Ajansı
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