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Altın ve İpekten Gelen Güzellik

14 Mart 2017 Salı 15:32
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Bol karlı ve sert geçen bir kışın ardından cilt kuruyarak, daha fazla hassasiyete maruz kalır. Özellikle bu dönemlerde cildimize gereken özeni göstermek ve nemlendirici kremler kullanmak gerekiyor. Alman kozmetik devi LR Health & Beauty çiçek gibi kadifemsi yumuşaklıkta bir cilde sahip olmak isteyenlere Zeitgard Nanogold Bakım Serisini sunuyor.

Altın ve İpekten Gelen Güzellik
 Kuruyan ciltler için en etkili bakımı sunan Nanogold serisi, içeriğinde altın ve ipek proteinleri barındırıyor. Cilt yaşlanmasına karşı etkisi uzun süren özelliği ile cildinizi besleyen bakım serisi ışıltılı ve genç bir görünüm kazanmanıza yardımcı oluyor.
Cildinizde çiçeksi bir dokunuş bırakacak olan Zeitgard Nanogold Bakım Serisi ile güzelliğinize güzellik katacaksınız.

Nanogold Gündüz Kremi 50 ml: 94,90 TL

Nanogold Gece Kremi 50 ml: 104,90 TL

Nanogold Tonik 125 ml: 39,90 TL

Daha fazla bilgi almak için: www.lrworld.com/tr

LR Instagram: @LRTURKEY - #lrturkey #lrdeğerkatar

LR Facebook: www.facebook.com/lrworld

LR Twitter: www.twitter.com/lrworld

LR Health&Beauty Hakkında

LR Health&Beauty; vücut bakımı ve güzellik ürünleriyle, 1985’ten bu yana faaliyet gösteren Almanya'nın önde gelen doğrudan satış firmasıdır. Dünya çapında 30 ülkede faaliyet gösteren LR, bünyesinde bulundurduğu 1.000’den fazla çalışanı, yaklaşık 300.000 kayıtlı iş ortağı ve müşterisiyle global sektörün önde gelen oyuncularındandır. Yenilikçi ve kaliteye önem veren kurum anlayışıyla LR, yaptığı 1 milyon Euro yatırımla, Avrupa’nın en modern AR-GE tesisine sahiptir. Dünyanın en büyük Aloe Vera üreticisi olan LR’ın ürünleri IASC (International Aloe Vera Science Council) ve INSTITUT FRENSENIUS kalite sertifikalarına sahiptir. LR’ın ünlülerin de dahil olduğu özel Eau de Parfum serisi DERMATEST onayı ve dünya çapında 40 milyonun üzerinde satış rakamıyla kalitesini ispatlamıştır. Alman kalitesindeki ürünleri, benzersiz otomobil konsepti, satış ortakları için mesleki eğitim ve hizmetleri, adil ve şeffaf pazarlama planlarının yanı sıra Bruce Willis, Karolina Kurkova, Emma Heming-Willis, Guido Maria Kretschmer ve Cristina Ferreira gibi ünlülerle yürüttüğü işbirlikleri LR’ın başarı faktörleri arasındadır. LR, operasyonel süreçleri uygulamaya koyarken otomobil konsepti kapsamında Porsche, Mercedes ve Volkswagen ile işbirliği yapmaktadır. LR bünyesinde 2006 yılında kamuya hizmet etmek amacıyla LR Global Kids Fund kurulmuştur. LR, Avrupa Doğrudan Satış Derneği(SELDIA) ve Türkiye Doğrudan Satış Derneği üyesidir. Daha fazla bilgi için http://www.lrworld.com/tr/ adresini ziyaret ediniz.
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