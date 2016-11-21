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Alternatıve’in yeni RO-RO’SU MELEQ suya indirildi

21 Kasım 2016 Pazartesi 12:35
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Ro-Ro taşımacılığında üç yıl gibi kısa bir sürede Türkiye’nin önemli bir markası haline gelen Alternative Taşımacılık’ ın 6. gemisi MELEQ, 18 Kasım Cuma günü Almanya’nın Flensburg kentinde 200 kişinin katıldığı bir tören ile denize indirildi.

Alternatıve'in yeni RO-RO'SU MELEQ suya indirildi
MELEQ, Alternative Taşımacılık ’ın 5 Ro-Ro’ luk filosuna 280 treyler kapasitesi ile Şubat 2017’de dahil olacak ve Türkiye - İtalya hattında hizmet verecek. 210 metre uzunluğunda ve 32.600 ton yük taşıma kapasitesine sahip MELEQ, saatte 21.3 deniz mili sürat yapabilecek.

Avrupa ve Türkiye’den lojistik sektörünün üst düzey katılım gösterdiği törenin ardından açıklama yapan Alternative Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul, “ 3 yıl gibi kısa bir süre önce gemi kiralayarak çıktığımız yolda, bugün 6. Ro-Ro’muz MELEQ’ i denize indiriyor olmak son derece gurur verici. Sürdürülebilir büyümeyi yakaladığımız bu yolda, filomuzu genişletmek üzere yatırımlarımız 100 milyon Euro’yu aştı. MELEQ’ in ardından da yeni hatlar açmak, sefer sayılarımızı artırmak için yatırımlarımız tüm hızıyla devam edecek. Son hazırlıkları devam eden Yalova Ro-Ro Terminali’ni ise 2017’nin başında devreye almayı hedefliyoruz. Genişleyen filomuz ile sektöre ve ülkemizin ihracatına değer katacak bu yeni terminal ile müşterilerimize çok önemli operasyonel avantajlar sunacağız ” dedi.

MELEQ’ in yapımını üstlenen FSG şirketi Tasarım Direktörü (Chief Design Officer) Henrique Pestana ise konu ile ilgili olarak şu sözleri paylaştı: “ Alternative Taşımacılık bizlere güvendiği için son derece mutluyuz. Bu tip Ro-Ro’ların tasarımı ve üretimi konusundaki tecrübemizin Alternative’ in başarısına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. ”
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