Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL EKONOMİ SPOR OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
116052
ALTIN
159.309
DOLAR
3.7660
STERLİN
5.0891
EURO
4.5302

Alp Keler, Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı oldu

Ak Portföy Genel Müdürlüğü’nü 2011 yılından beri başarı ile yürüten Ak Portföy Genel Müdürü Dr.Alp Keler,Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Alp Keler, Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı oldu

Ak Portföy Genel Müdürlüğü’nü 2011 yılından beri başarı ile yürüten Ak Portföy Genel Müdürü Dr.Alp Keler,Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 07:39
31 Okunma
Alp Keler, Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı oldu

Ak Portföy’e katılmadan önce, finans sektörünün önemli kurumlarında üst düzey kademelerde görev alan Dr.Alp Keler, Fortis Portföy’de CEO, Fortis Investments’ta Global Exco Üyeliği ve ABN AMRO Asset Management Inc. Hong Kong’da Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.  

TED Ankara Koleji ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği lisansının ardından Bilkent Üniversitesi’nde MBA programını tamamlayan Keler, Galatasaray Üniversitesi Ekonomi Hukuku’nda yüksek lisans, Harvard Business School Management Programı ve Marmara Üniversitesi’nde ise bankacılık alanı doktora derecelerine sahip. Keler ayrıca 2008-2011 yılları arasında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 

Halen Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) Başkanlığı’nı yürüten Alp Keler, ayrıca Avrupa Fon ve Portföy Yönetimi Derneği (EFAMA) Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Denetim Kurulu Üyesidir.CFA (Chartered Financial Analyst) unvanına sahiptir.

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 03.01.2018 09:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mercedes-Benz Türk, uzun dönem kiralama yapacak
Mercedes-Benz Türk, uzun dönem kiralama yapacak
En düşük memur maaşı 2893 TL oldu
En düşük memur maaşı 2893 TL oldu
AVM'lerin cirosunda keskin artış
AVM'lerin cirosunda keskin artış

banner221

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim