Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Erdmann Adana'da

ADANA (AA) - Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Alman milletvekillerinin İncirlik Hava Üssü'ndeki Alman askerlerini ziyaret etmesinin Türkiye tarafından uygun görülmemesine ilişkin, "Bu üzücü ancak sorunun çözülmesi için çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

Erdmann, beraberinde eşi Marion Erdmann diğer ilgililerle Adana Valiliğini ziyaret ederek Vali Mahmut Demirtaş ile görüştü.

Burada konuşma yapan Erdmann, kentte bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Ankara'da, 2015'ten beri görevimi sürdürüyorum. Türkiye'deki siyasi dinamizmden dolayı neredeyse Ankara'da 'kilit' altında kalmış haldeyim. Bu nedenle Adana'yı ilk defa ziyaret etme fırsatı buldum." diye konuştu.

Vali Demirtaş da Erdmann'ı Adana'da görmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Toplantı basına kapalı gerçekleşti.

- "İncirlik'te 6 Tornado keşif uçağı ve bir tank uçağımız var"

Daha sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü ziyaret eden Erdmann, Almanya için Adana'nın büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Kentin hem tarihi hem de güncel olarak önemli bir yerde bulunduğunu aktaran Erdmann, şöyle devam etti:

"Adana'da, tarihi Bağdat demiryolları var. Fahri konsolosumuz İbrahim Paksoy da bize bu güzel istasyonu gezdirdi. Bağdat demiryolları ortak tarihimizin bir ürünüdür. Alman mühendisler tarafından, zamanında Haydarpaşa'dan başlamak üzere Halep ve Suriye üzerinden Irak'a kadar inşa edilmiş olan Bağdat demiryolları maalesef bütünüyle tamamlanmamıştır. Adana'nın güncel olarak Almanya için neden önemli olduğunu da ifade edeyim. İncirlik Üssü'nde 6 Tornado keşif uçağı ve bir tank uçağıyla temsil edilmekteyiz. Terör örgütü DEAŞ'a karşı olan mücadelede, müttefikler arasında Almanya, bu terör örgütüne karşı mücadelesini sürdürüyor."

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de Almanya ve Türkiye'nin çok iç içe bir hayatı birlikte sürdürdüğünü dile getirerek, Almanya'da yaklaşık 3 milyon Türk yaşadığını ifade etti.

Sözlü, bu durumun ticari iş birliğini arttırdığını ve kültürel entegrasyon oluşturduğunu kaydederek, "Tüm bu olumlu sebeplere rağmen siyasi bir entegrasyonu tesis edemediğimizden dolayı ben oldukça üzgünüm. Bu iki ülkenin daha çok entegre olması gerekir. Bir karşılıklı güven oluşturmak lazım. Hem AB ile hem de Almanya ile yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Suriyelilere ev sahipliği yaptığına işaret eden Sözlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adana kendi nüfusunun yüzde 15'i kadar mülteciyi ağırlıyor ve Avrupa'nın mültecilere karşı bir direnişi var. Türkiye Avrupa'nın yükünü çekiyor, Türkiye mültecilere kaynaklarını harcıyor, Türkiye sosyal manada kendisine yüklenen yükün de fedakarlığını yapıyor. Dünyada, Türkiye'nin yaptığı fedakarlığı yapan başka ülke yok. Avrupa bu konuda Türkiye'ye samimi olamayan iltifatlar yapıyor sadece. Özellikle DEAŞ ve rejimden kaçan bu insanların yükü tek başına Türkiye'de. Oradaki olumsuzlukları gidermek noktasında da Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerinin yandaşlarına ve paydaşlarına tavır koymuyor. Bunların kim olduğunu tespit etmek çok zor değil. Almanya PKK'yı terör örgütü sayıyor ama PKK'nın oradaki uzantısı derneklere demokratik kültür adına da fırsat tanıyor. Onlar oradaki çalışmalarıyla Türkiye'de, Suriye'de terörü destekliyorlar. Bu da Türkiye-ABD, Türkiye-Avrupa ve Türkiye-Almanya ilişkilerini olumsuz etkiliyor. Siyasi iş birliğimiz bu güven oluşmadığı için veya birileri böyle baktığı için gerçekleşmiyor."

- "Ziyaretim uzun süredir planlanan bir programa dayanıyor"

Erdmann, ziyaretin ardından gazetecilerin, İngiltere'nin Manchester kentindeki konser salonunda düzenlenen terör saldırısına ilişkin soruları üzerine, terörün her türlüsünün Almanya'da olduğu gibi Türkiye'de de şiddetle lanetlendiğini belirterek, "Yakınlarını kaybeden ailelerin yanındayız." dedi.

Alman milletvekillerinin İncirlik Hava Üssü'ndeki Alman askerlerini ziyaret etmesinin Türkiye tarafından uygun görülmemesi hakkındaki görüşleri sorulan Erdmann, şunları kaydetti:

"Bu üzücü ancak sorunun çözülmesi için çalışmalara devam ediyoruz. İncirlik'i daha önce iki defa ziyaret ettim ama bugün programımda yok, yoğun bir programım var. İncirlik kriziyle Adana'daki ziyaretimin aynı anda gerçekleşmiş olması bir tesadüf. Benim Adana'yı ziyaretim çok uzun zamandır planlanan bir programa dayanmaktadır. Adana'yı ziyaret etmemdeki sebep, uzun yıllar boyunca görev yapan Almanya Fahri Konsolosu İbrahim Paksoy için bir veda töreni düzenleniyor. Bu nedenle Adana'yı ziyaret ettim."

Anadolu Haber Ajansı