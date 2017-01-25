Almanya'da "iş dünyasının güveni" ocakta azaldı

FRANKFURT (AA) - Almanya'da Ifo İş Dünyası Güven Endeksi, bu ay 109,8 puana geriledi.

Merkezi Münih'te bulunan Almanya Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 7 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği ocak ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Sonuçlara ilişkin yapılan açıklamada, Almanya’da sanayi ve ticarete ilişkin ocak ayı İş Dünyası Güven Endeksinin aylık bazda (Aralık 2016'da) 111 puandan 109,8 puana indiği bildirildi.

Açıklamada, şirketlerin mevcut iş durumlarından daha fazla memnuniyet duydukları ancak altı aylık iş görünümleri hakkında daha az iyimser oldukları ifade edilerek, "Alman ekonomisi yıla daha az emin bir başlangıç yaptı." denildi.

Endeksin imalat sektöründe düştüğü belirtilen açıklamada, "Bunun nedeni iş beklentilerinin belirgin olarak daha az iyimser olmasıydı. Bununla birlikte, imalatçılar mevcut iş durumlarından daha memnun. Benzer durum Alman imalatının birkaç ana kolunda da görülebilir. Kapasite kullanımı 0,3 puan artarak yüzde 86'ya çıktı ve daha fazla üretici fiyat artışı bekliyor." ifadeleri kullanıldı.

Toptan satışta da iş iklimi endeksinin geçen ay yüksek bir seviyeye ulaştıktan sonra bu ay azaldığı aktarılan açıklamada, "Her iki alt bileşen de düştü ancak toptancıların yaptığı alım temkinli olmaya devam ediyor. Perakendecilikte iş ortamı endeksi de geriledi. Perakendeciler, halen iyi durumda olmalarına rağmen mevcut ticari durumlarını biraz daha olumsuz olarak değerlendirdiler. Ayrıca, kısa vadeli ticari görünümleri konusunda da ihtiyatlı davranıyorlar." denildi.

Açıklamada, son aylarda rekor seviyelere ulaştıktan sonra, inşaat sektöründeki iş ortamının soğuduğu, yüklenicilerin önümüzdeki aylarda daha az iyimser olsalar da mevcut iş durumu endeksinin bu ay yeni bir yüksek seviyeye çıktığı kaydedildi.

Öte yandan, Almanya'da aralıkta 116,7 puan olan Ifo Cari Durum Endeksi ocakta 116,9 puana yükseldi. Ifo Beklentiler Endeksi ise bu dönemde 105,5 puandan 103,2'ye geriledi.

Anadolu Haber Ajansı