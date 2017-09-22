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ALMAN REAL’İ PROTESTO EDELİM

22 Eylül 2017 Cuma 13:07
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Henüz referandum bile yapılmadan, online mağazalarında ‘Bağımsız Kürdistan’ bayrağı satmaya başladı

ALMAN REAL'İ PROTESTO EDELİM
Almanya'nın en büyük perakende satış mağazalar zinciri Real, online satış bölümünde piyasaya sunduğu sözde Kürdistan tasarımlı kolye, rozet ve küpelerde bir skandala imza attı.
Kuzey Irak’ta 25 Eylül’de yapılacak olan bağımsızlık referandumu tüm dünyayı diken üstünde tutarken, Alman Real firması haddini aşarak, referandum öncesi ‘bağımsız Kürdistan’ haritasının yer aldığı ürünleri online mağazasında satmaya başladı. Alman Real firması böylece Kuzey Irak’ta henüz bağımsızlık referandumu yapılmadan gerçek yüzünü gösterdi.
 
Almanya'nın en büyük perakende satış mağazalar zinciri Real’in online satış bölümünde piyasaya sunduğu sözde Kürdistan tasarımlı kolye, rozet ve küpeler bulunuyor.
Sözde Kürdistan haritalı takıların yer aldığı haritalarda Türkiye'nin güneydoğu bölgesinin de ilave edilmesi, Alman şirketinin kötü niyetini ortaya koydu. 25 Eylül'de Kuzey Irak bölgesinde yapılması planlanan referandum öncesi Real'in satışa sunduğu skandal takılar, provokasyon olarak değerlendirildi.

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