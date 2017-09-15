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ALMAN CUMHURBAŞKANI : TÜRK DÖNERİNİ SEVİYORUM

15 Eylül 2017 Cuma 12:36
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in her yıl düzenlediği açık kapı halk gününde Kaplan Döner’in sahibi Remzi Kaplan Cumhurbaşkanı’na ve davetlilere Türk Döneri ikram etti.

ALMAN CUMHURBAŞKANI : TÜRK DÖNERİNİ SEVİYORUM
Sosyal Demokrat kökenli Federal Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in dört yıldır Berlin’deki Bellevue Sarayı’nda düzenlediği açık kapı halk gününde Kaplan Dönerin sahibi Remzi Kaplan Döner standı kurarak yüzlerce konuğa Türk Döneri ikram ediyor. Cumhurbaşkanı Remzi Kaplan’a döneri sevdiğini belirtirken hem ekmeği hem de eti kızarmış olsun diyerek dönerden anladığını da göstermiş oldu. Cumhurbaşkanı’nın ev sahipliğinde iki gün üst üste halka ve özel misafirlere döner ikram eden Remzi Kaplan kızı Belgin Kaplan’ıda  Cumhurbaşkanı ile tanıştırdı. Cumhurbaşkanı Steinmeier sohbet ettiği Belgin Kaplan’ın yedi yıldır, tesislerde üretim müdürlüğü yaptığını öğrenince tebrik ve takdirlerini iletti. Cumhurbaşkanı döneri nerelere gönderiyorsunuz diye sordu? Almanya’nın dört bir yanına ve Avrupa’ya cevabını alınca “bu iş sanayii haline geldi. Türk iş adamları başarılarıyla Alman ekonomisine katkıda bulunuyor” dedi. Remzi Kaplan Cumhurbaşkanı ile çok önceleri SPD Başkanı iken tanıştıklarını belirterek Cumhurbaşkanı olduktan sonra bizi her yıl davet ederek onurlandırıyor. Bizde davetlilere Türk Döneri’ni sevdirmek için Cumhurbaşkanlığı Sarayında stant kurup döner ikram ediyoruz dedi. Kaplan sohbet sırasında politika konuşulmadığını da özelikle belirtti. 
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