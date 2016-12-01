ALKOL VE TÜTÜN ÜRÜNLERİNDE ÖTV ARTIRILDI

Taze üzüm şarabı, köpüklü şarap ve fermente edilmiş diğer içecekler dışındaki alkollü içeceklerle tütün ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları artırıldı.

Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, taze üzüm şarabı, köpüklü şarap ve fermente edilmiş diğer içecekler dışındaki alkollü içeceklerin asgari maktu vergi tutarı yüzde 10 artırıldı. Bunun, içki fiyatlarını yaklaşık yüzde 3-4 artırması bekleniyor.

Tütündeki maktu vergideki 7 kuruşluk artışın fiyatlara etkisi ise ortalama yüzde 5-6 olacak. Düzenlemeyle sigara fiyatlarının ortalama 50 kuruş artması öngörülüyor.

Anadolu Haber Ajansı