Alışveriş yapan arkadaşını beklerken öldürüldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde alışveriş yapan arkadaşını otomobilde beklerken pompalı tüfekle vurulan kişi, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi Veli Kalburcu (41) 07 HKP 56 plakalı otomobilini, Emek Mahallesi Barbaros Caddesi'nde bir marketten alışveriş yapmak üzere yol kenarına park etti. Kalburcu'yla aynı araçta bulunan iki arkadaşından biri markete gitti.

Bu sırada ters istikametten gelerek Kalburcu’nun direksiyon başında olduğu aracın önüne geçen otomobilden biri pompalı tüfekli 3 kişi indi. Kalburcu ve arkadaşının içinde olduğu araçtaki tüfeği de alan silahlı kişi, pompalı tüfeğini otomobilin camına vurdu. Bu sırada silahın ateş almasıyla başından vurulan Kalburcu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kalburcu'nun çalışır vaziyetteki aracı, olayın ardından hareket ederek 50 metre ileride refüjdeki ağaca çarpıp durdu.

Evli, 3 çocuk babası Veli Kalburcu'nun cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olay yerine gelen Kalburcu'nun yakınları sinir krizi geçirdi.

Bu arada, geldikleri araçla kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan güvenlik güçleri, İlkay S'yi Aksu ilçesinde olayda kullanılan pompalı tüfek ve Kalburcu'dan alınan silahla yakaladı. Olaya karıştığı iddia edilen İlkay S'nin kardeşi Mesut S. ise Manavgat'ta gözaltına alındı. Olayla ilgili bir kişinin de arandığı bildirildi.

- Cinayet anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, olay anı, öncesi ve sonrasının marketin güvenlik kamerasınca kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde, araçla gelen biri pompalı tüfekli 3 kişinin Kalburcu'nun otomobiline doğru yürüdüğü, silahlı şahsın açık camdan Kalburcu’nun elindeki tüfeği aldığı, bu sırada arbede yaşandığı, saldırganın elindeki pompalı tüfeği otomobilin camına vurmasıyla silahın ateş aldığı görülüyor.

Ayrıca olayın ardından Kalburcu'nun içinde olduğu otomobilin hareket edip ağaca çarptığı, saldırganların ise geldikleri araçla ters yönden kaçtığı görüntülere yansıyor.

Anadolu Haber Ajansı