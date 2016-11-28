Alışan Lojistik’ten filo yatırımı…

Kalite yönetim sistemlerini tam bir şekilde uygulayarak sağladığı dağıtım operasyonları ile müşterilerinin ürünlerinin eksiksiz ve sağlam olarak doğru zamanda, doğru adreste olmasını amaçlayan Alışan Lojistik; bu noktada filosunu da genişletiyor. Çok sayıda büyük sanayi kuruluşunun Lojistik Hizmetler alanında tercih ettiği en önemli çözüm ortaklarından biri olan Alışan Lojistik son olarak; öz mal araç filosuna 10 araçlık Konteyner taşıyıcı Semi Treyler daha ekledi. Toplamda 30 araçlık semi treyler yatırımı gerçekleştirecek olan Alışan Lojistik, alımın ilk 10 adedini teslim aldı. 2017 yılı içerisinde 20 aracı daha teslim alacak Alışan Lojistik, hizmet kalitesine verdiği önemi gözler önüne serdi.

Böylelikle Marmara, Trakya, Ege Bölgesi ve Çukurova Bölgesi’nden sonra, Konya ve bölgesini kapsayan yeni yatırımları ile tüm İç Anadolu Bölgesi’nde olmayı hedefleyen Alışan Lojistik; 2017 yılı için hazırlıklarını tamamlıyor. Bu amaç doğrultusunda kurulduğu günden bu yana kendini yenileyen Alışan Lojistik, yeni filo yatırımıyla da farkını ortaya koyuyor.

1985 yılında 20 araçlık filo ile bir Uluslararası Nakliyat firması olarak kurulan Alışan Lojistik; bugün ulaştığı 450 adet öz mal araç filosu ile taşımacılık sektörüne yön veren önemli oyunculardan birisi olarak dikkat çekiyor. Ağırlıklı olarak Gebze, Dilovası bölgesinde olmak üzere ülkemizin bir çok noktasında kurulu tesislerde toplamda 250.000 paletlik kapasiteye sahip Alışan Lojistik; uluslararası hizmet anlayışıyla yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.