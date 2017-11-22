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ALİ TARAKÇI'YI VURAN SALDIRGAN YAKALANDI

22 Kasım 2017 Çarşamba 13:14
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Gazeteci-yazar Ali Tarakçı'yı 3 yaşındaki oğlunun gözleri önünde silahla yaralayan saldırgan bugün yakalandı.

ALİ TARAKÇI'YI VURAN SALDIRGAN YAKALANDI
Ferit Zengin

Akit TV'de program yapan gazeteci Ali Tarakçı'yı vuran saldırgan ile olay sırasında yanında bulunan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gazeteci Ali Tarakçı, 20 Kasım günü saat 08.40'ta Esenyurt Cumhuriyet Caddesi'nde çocuklarını okula götürürken trafikte tartıştığı kişilerce tabancayla ayağından vuruldu. Aracına arkadan çarpıp ardından araçtan inerek Tarakçı'nın ayaklarına ateş eden bir silahlı şahıs ile yanında bulunan 2 kişi olay sonrası kaçarak izini kaybettirdi.

Olaydan sonra kaldırıldığı hastanede polise bilgi veren Tarakçı kendisini vuran şahısları bildiğini ve olaydan kısa süre önce tehdit edildiğini ifade etti. Olayın ardından İstanbul Emniyeti'ne bağlı Esenyurt İlçe ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sağ ayağından 2 kurşunla vurulan Tarakçı'ya saldıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kamera incelemelerinde önce Tarakçı'nın otomobiline çarpan aracın plakasını, ardından aracı kullanan kişinin T.E. olduğunu tespit eden ekipler, Ateş eden kişinin ise V.K. olduğunu belirledi. T.E. ve arkadaşı R.Y.'yi dün Esenyurt'ta yakalayan ekipler, T.E.'nin evinde yaptığı aramada 3 tabanca buldu.

Polis ekipleri, silahı kullanan V.K.'yi ise Esenyurt'taki adresinde bulamadı. Ancak devam eden araştırmalarda V.K.'nin kaldığı adres tespit edildi.

Şüpheli Avcılar'da olayda kullandığı silahla birlikte bu sabah yakalanarak gözaltına alındı.

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