Ali Raif Dinçkök vefat etti

AKKÖK Holding tarafından yapılan açıklamada, holdingin yönetim kurulu başkanı Ali Raif Dinçkök'ün hayatını kaybettiği bildirildi.
Açıklamada, "Rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi gören Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Raif Dinçkök'ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.
Bu arada Dinçkök'ün cenazesinin, yarın öğle vaktinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.