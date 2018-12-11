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Ali Raif Dinçkök vefat etti

Kimya, enerji, tekstil, gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök (74) vefat etti. Dinçkök, ünlü alışveriş merkezi AK Merkez, Aksa Akrilik gibi bir dizi dev tesisin ortakları arasındaydı.

Ali Raif Dinçkök vefat etti

Kimya, enerji, tekstil, gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök (74) vefat etti. Dinçkök, ünlü alışveriş merkezi AK Merkez, Aksa Akrilik gibi bir dizi dev tesisin ortakları arasındaydı.

11 Aralık 2018 Salı 13:09
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Ali Raif Dinçkök vefat etti

AKKÖK Holding tarafından yapılan açıklamada, holdingin yönetim kurulu başkanı Ali Raif Dinçkök'ün hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, "Rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi gören Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Raif Dinçkök'ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada Dinçkök'ün cenazesinin, yarın öğle vaktinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.

Son Güncelleme: 11.12.2018 13:14
Anahtar Kelimeler:
AKKÖK HOLDİNGAKKÖKGayrimenkulTekstilEnerjiKimya
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