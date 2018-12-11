Ali Raif Dinçkök vefat etti

Kimya, enerji, tekstil, gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök (74) vefat etti. Dinçkök, ünlü alışveriş merkezi AK Merkez, Aksa Akrilik gibi bir dizi dev tesisin ortakları arasındaydı.