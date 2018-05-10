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Ali Fatinoğlu: Barcelona bile Galatasaray'ı kıskanacak

Galatasaray Başkanlığına aday olan başarılı sanayici Ali Fatinoğlu 25 Mayıs’ta yapılacak Genel Kurul öncesinde Divan Kurulu toplantısın da projelerini açıkladı.

Ali Fatinoğlu: Barcelona bile Galatasaray'ı kıskanacak

Galatasaray Başkanlığına aday olan başarılı sanayici Ali Fatinoğlu 25 Mayıs’ta yapılacak Genel Kurul öncesinde Divan Kurulu toplantısın da projelerini açıkladı.

10 Mayıs 2018 Perşembe 14:43
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Ali Fatinoğlu: Barcelona bile Galatasaray'ı kıskanacak

Galatasaray Kulübü başkan adayı Ali Fatinoğlu, Mayıs Ayı Olağan Divan Toplantısı'nda konuştu.

26 Mayıs'ta yapılacak genel kurul öncesindeki son Divan Kurulu toplantısı Gayrettepe Dedeman Otel'de yapıldı. Burada üyelere hitap eden ve projelerini açıklayarak ekibini tanıtan Fatinoğlu şunları söyledi:"GALATASARAY ADASI'NI ALMAK NAMUS BORCUMUZDUR"
"Mevcut borç ödenmediği için sorunlar büyüyor. Mali konuları çözmek için 5 kişilik bir ekip oluşturduk. Galatasaray'ın tapu sorunlarını çözmeliyiz. Özellikle Galatasaray Adası'nı almak namus borcumuzdur. Adayı alarak Genel Kurul üyelerine açacağız. Tapuları hızlı hareketlerle alacağız inşallah. Biz görevden ayrıldığımız zaman Barcelona bile Galatasaray'ı kıskanacak. Yönetimimizde sağlık kurulu oluşturduk. Alanında en başarılı doktorlar bu kurulda yer alıyor. Galatasaray artık sakat futbolcu transfer etmeyecek. Galatasaray Spor Kurulu festivalleri yapılacak. 'Sarı ve Kırmızı günler' altında festivaller kuracağız. Galatasaray'a yeni gelirler oluşturacak formüller bulacağız."

Son Güncelleme: 10.05.2018 14:47
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