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Ali Coşkun tecrübelerini okurlarıyla paylaşıyor

Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Ali Coşkun’un ‘Bir Ömür Böyle Geçti’ adlı üç ciltten oluşan yeni kitabı Hayat Yayınları tarafından yayınlandı. Özellikle iş dünyası için bir başucu eser niteliği taşıyan yeni kitabında Ali Coşkun, tecrübelerini okurlarıyla paylaşıyor. 

Ali Coşkun tecrübelerini okurlarıyla paylaşıyor

Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Ali Coşkun’un ‘Bir Ömür Böyle Geçti’ adlı üç ciltten oluşan yeni kitabı Hayat Yayınları tarafından yayınlandı. Özellikle iş dünyası için bir başucu eser niteliği taşıyan yeni kitabında Ali Coşkun, tecrübelerini okurlarıyla paylaşıyor. 

30 Mayıs 2019 Perşembe 13:16
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Ali Coşkun tecrübelerini okurlarıyla paylaşıyor

İş dünyasının duayen isimlerinden, İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) başkanlığından sonra iki dönem Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yapan Ali Coşkun’un yeni kitabı piyasaya çıktı. Ali Coşkun, Hayat Yayınları tarafından yayınlanan ‘Bir Ömür Böyle Geçti’ adlı kitabında tecrübelerini anlatıyor.

Ali Coşkun, kitabının birinci cildinde çocukluk, okul hayatı ve iş hayatının ilk yıllarını anlatıyor. İkinci cildinde İstanbul Sanayi Odası yıllarına, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği dönemine ve Türk sanayiine uzunca yer veriyor. STK’ların toplumsal ve ticari gelişimine olan katkılarına da değinen Ali Coşkun, kitabın üçüncü cildini ise tamamen siyaset dönemine ayırmış. Ali Coşkun, kitabında özellikle sanayi ve ticaretin önündeki yıllarca birikmiş engellerin nasıl kaldırıldığını, yaşanan bu dönüşümün zorluklarını ve iş hayatına olan yansımalarını anlatıyor.

Son Güncelleme: 30.05.2019 13:52
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