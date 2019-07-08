Ali Babacan AK Parti'den istifa etti

Yeni parti hazırlığında bulunduğu iddia edilen Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa dilekçesini genel merkeze ulaştırdığını bizzat kendisi yaptığı bir yazılı açıklamayla duyurdu. Ali Babacan böylelikle AK Parti'den istifa etti.

AK PARTİ'DE ALDIĞI GÖREVLER

AK Parti'nin kurucu isimlerinden biri olan Ali Babacan, AK Parti'den 22., 23., 24. ve 26. Dönem Ankara Milletvekili olmuştu. 58. ve 59. hükümetlerde "Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı" yapan Babacan, 60. hükümette 1 Mayıs 2009'a kadar "Dışişleri Bakanı" olarak görev aldı ve Mayıs 2005 - Ocak 2009 arasında Avrupa Birliği'ne tam üyeliği konusunda başmüzakerecilik görevinde bulundu. 1 Mayıs 2009’da gerçekleştirilen kabine değişikliğinde "Başbakan Yardımcısı" olarak atandı. 61. ve 62. hükümetlerinde de "Başbakan Yardımcılığı" yaptı.