Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL EKONOMİ SPOR OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
116052
ALTIN
159.309
DOLAR
3.7660
STERLİN
5.0891
EURO
4.5302

Ali Ağaoğlu'ndan Yason Burnu Yarımadası açıklaması

Ali Ağaoğlu’ndan kendi aleyhine başlatılan “Ordu-Yason Burnu’nu Ağaoğlu’na yedirmeyiz” imza kampanyasına tam destek. Ali Ağaoğlu, change.org’da başlatılan, “Ordu’nun sahil şeridindeki Yason Burnu’nu Ağaoğlu’na yedirmeyiz” kampanyasını imzaladı.

Ali Ağaoğlu'ndan Yason Burnu Yarımadası açıklaması

Ali Ağaoğlu’ndan kendi aleyhine başlatılan “Ordu-Yason Burnu’nu Ağaoğlu’na yedirmeyiz” imza kampanyasına tam destek. Ali Ağaoğlu, change.org’da başlatılan, “Ordu’nun sahil şeridindeki Yason Burnu’nu Ağaoğlu’na yedirmeyiz” kampanyasını imzaladı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 09:26
387 Okunma
Ali Ağaoğlu'ndan Yason Burnu Yarımadası açıklaması

Bir süredir gazetelerde ve sosyal medyada, “Ağaoğlu Yason Burnu’nu gezdi ve burada konut yapmayı düşünüyor” söylentisinin yayıldığına dikkat çeken Ağaoğlu, “Çeşitli yayın organlarında yer alan bu tip haberler tamamen gerçekdışıdır. Arsa spekülasyonu yapanların yaydıkları söylentilere inanıp haber yapılıyor, imza toplanıyor. Karadenizli hemşehrilerimi uyarmak için ben de kampanyaya imza verdim” dedi.

Kampanyaya imza veren Ali Ağaoğlu bununla da yetinmeyip yorum sayfasına şunları yazdı “Ben de imza verdim. Söylentiler, Türkiye’nin her yerinde arsa spekülasyonu yapanların marifetidir, bunu herkes bilir. Belli ki, yanından bile geçmediğim o bölgede Ağaoğlu ismini kullanarak, suni bir değer artışı yaratılmak isteniyor. Karadenizli hemşehrilerimin zarar görmesini istemediğim için bu zorunlu açıklamayı yapıyorum”.

Yıldırım Holding sahiplerinden Mehmet Yıldırım’ın cenazesi için 16 Ekim’de Samsun’a gittiğini, dönüşte Ordu’da bir bardak çay içtiğini, bunun dışında Ordu’da bulunmadığını açıklayan Ağaoğlu şunları söyledi: “Sosyal medyada da kime hizmet ettiğini düşünmeden 10 bin kişi bir yalanın altına imza atıyor. Geçenlerde de bir köşe yazarı, Erzurum’a helikopterle gidip tarihi eserlere zarar verdiğimi yazmış. Erzurum’a hayatımda bir kez ve özel uçakla gittim. Hiçbir akıl süzgecinden geçirmeden yazılan yazılara köşe yazısı diyorlar”.

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 03.01.2018 10:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mercedes-Benz Türk, uzun dönem kiralama yapacak
Mercedes-Benz Türk, uzun dönem kiralama yapacak
En düşük memur maaşı 2893 TL oldu
En düşük memur maaşı 2893 TL oldu
AVM'lerin cirosunda keskin artış
AVM'lerin cirosunda keskin artış

banner221

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim