Albaraka’dan kutsal toprakları ziyaret edeceklere yeni kampanya

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, hac ve umreye gitmek isteyenler için “Umre Finansmanı Kampanyası”nı sunuyor. Kampanya kapsamında vade farksız altı taksit imkanı sağlayan Albaraka Türk, kampanyadan yararlanmak isteyenler için tahsis ücreti almıyor. Sektöründe gerçekleştirdiği yeniliklerle dikkat çeken Albaraka Türk, “Umre Finansmanı Kampanyası”yla, hac ve umreye gitmek isteyenler için çok önemli bir fırsat sunuyor. Finansman talep etmek isteyen Albaraka Türk müşterileri başvuru esnasında, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilecek umre programlarının dönemini, fiyatını ve konaklama tipini gösteren “Tur Güvenlik Kodu”nu belirterek başvurabilecek. Hac ve umre bedelini peşin ödemek isteyen Albarakalılar ise bu ödemeyi herhangi bir Albaraka Türk şubesinden yapabilecek.



Yapılan anlaşmayla ilgili açıklamada bulunan Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Bülent Taban, “Vatandaşlarımız herhangi bir şubemize sadece nüfus cüzdanları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen umre programlarının dönemini, fiyatını ve konaklama şeklini gösteren ‘Tur Güvenlik Kodu’, gelir belgesi, serbest meslek sahipleri için vergi levhası, onaylı bilanço ve gelir tablosunu gösteren belgelerle gelerek şubeden tüm işlemlerini gerçekleştirebilecekler” bilgisini verdi.