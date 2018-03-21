Albaraka Türk 'ten ‘Albaraka IR’ mobil uygulaması

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, android ve iOS akıllı telefonlarda kullanılabilen interaktif yeni yatırımcı ilişkileri uygulaması olan “Albaraka IR” uygulamasını müşterilerinin hizmetine sunduğunu açıkladı. Albaraka IR uygulaması ile banka müşterileri bankanın operasyonları ve performansı hakkında kapsamlı ve güncel birçok bilgiye ulaşabilecek.



Dijital Yatırımcı İlişkileri Mobil Uygulaması Albaraka IR, Albaraka Türk’ün hayata geçirdiği pek çok iletişim girişimlerinden sadece birini oluşturuyor. Bankanın; son finansal sonuçları, hisse senedi fiyatı, hisse senedi performansı, kurum haberleri, kurumsal yönetim gibi gelişme ve güncellemelere erişilmesi için kullandığı platformlardan biri olan Albaraka IR, banka müşteri ve yatırımcılarının; banka hisse fiyatının tarihsel değişimini, sürdürülebilirlik girişimlerini, analist listesini, genel kurul bilgilerini ve takvim etkinliklerini de görmesine imkan sağlayan interaktif ekranlar içeriyor.



“Paydaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak bizim için çok önemli''

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede; “Yeni yatırımcı ilişkileri uygulamamız Albaraka IR ile yatırımcı ve paydaş topluluğumuzu şeffaf, kullanışlı ve kapsamlı bir iletişim anlayışıyla birleştirecek dijital bir platform olarak hizmet vermeyi amaçlamaktayız. Endüstri 4.0, nesnelerin interneti gibi tüm dünyanın çevrimiçi yeniliklere yatırım yaptığı bu dönemde hizmete aldığımız Dijital Yatırımcı İlişkileri Mobil Uygulamamız Albaraka IR, Bankamızın paydaşlarına ulaşacağı, onların hayatını kolaylaştıracak teknolojilere ne kadar önem verdiğinin göstergesidir” dedi.