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ALBARAKA GARAJ’A KATILACAK 11 GİRİŞİM BELLİ OLDU!

Katılım bankacılığı alanında dünyanın ilk start-up hızlandırma merkezi Albaraka Garaj’ın yenilikçi projelere sahip girişimleri desteklemek üzere başlattığı çalışmalar sonuçlandı. Demoday etkinliği kapsamında toplam 505 girişimin başvurduğu Albaraka Garaj’da; Yubi, Aidatım.Net, NakitUp, Zenkronn, iCaked, Artıcan, Bir Yudum Kitap, Mixoper, Trace it Up, Salesfront.ai ve Turnaco girişimleri hızlandırma programından yararlanma fırsatına sahip oldu.

ALBARAKA GARAJ’A KATILACAK 11 GİRİŞİM BELLİ OLDU!

Katılım bankacılığı alanında dünyanın ilk start-up hızlandırma merkezi Albaraka Garaj’ın yenilikçi projelere sahip girişimleri desteklemek üzere başlattığı çalışmalar sonuçlandı. Demoday etkinliği kapsamında toplam 505 girişimin başvurduğu Albaraka Garaj’da; Yubi, Aidatım.Net, NakitUp, Zenkronn, iCaked, Artıcan, Bir Yudum Kitap, Mixoper, Trace it Up, Salesfront.ai ve Turnaco girişimleri hızlandırma programından yararlanma fırsatına sahip oldu.

11 Eylül 2018 Salı 15:35
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ALBARAKA GARAJ’A KATILACAK 11 GİRİŞİM BELLİ OLDU!

Albaraka Türk’ün yenilikçi projelere sahip girişimcileri desteklemek üzere geçtiğimiz yıl kurduğu ve katılım bankacılığı alanında dünyanın ilk startup hızlandırma merkezi olma özelliği taşıyan Albaraka Garaj’ın ikinci döneminde çalışmaya hak kazanan 11 girişimci belli oldu.

Yaklaşık 61 günlük başvuru dönemi boyunca 50 ilden toplam 505 girişimcinin başvurduğu Albaraka Garaj’da, adaylar arasından ön eleme ve mülakat aşamalarını geçen, finansal teknolojiden büyük veriye, robot teknolojilerinden artırılmış gerçekliğe kadar farklı alanlarda toplam 21 girişimci finale kaldı. “DemoDay etkinliği” kapsamında jüri değerlendirmesinin ardından 11 girişim ekibi hızlandırma programından faydalanmaya hak kazandı. Önceki yıla göre yoğun başvurunun yaşandığı Albaraka Garaj’a Türkiye genelinde en çok başvuruda bulunan iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli olurken, 244’ü tecrübeli ve 261’i yeni girişimci olmak üzere 505 başvuru gerçekleşti. Girişimleri hızlandırma programından yararlanacak olan projeler; Yubi, Aidatım.Net, NakitUp, Zenkronn, iCaked, Artıcan, Bir Yudum Kitap, Mixoper, Trace it Up, Salesfront.ai ve Turnaco oldu.

“Girişimcileri desteklemeye devam ediyoruz”

Türkiye’de 30 yılı aşan tecrübesiyle değerlere değer katan Albaraka Türk’ün dijital alanda başlattığı dönüşüm sürecinin avantajlarını yaşamaya başladıklarını belirten Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, “Teknoloji, başta finans sektörü olmak üzere günümüz iş dünyasını hızla dönüştürmeye devam ediyor. Albaraka Türk olarak bu teknolojik dönüşümde bankacılık sektörü ve ülkemiz için öncü olma hedefiyle hareket ediyoruz. Albaraka Garaj Start- Up Hızlandırma Merkezimizin ikinci döneminde Türkiye genelinde 50 ilimizden 500’ün üzerinde başvuru aldık. Yapılan çalışmalar sonucunda çalışmaya hak kazanan ilk 11 girişim ekibimiz belli oldu. Bu ekiplerimize ihtiyaç duyacağı maddi manevi tüm hizmetleri tek çatı altında sunmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

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