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Alarko Carrier, Instagram müdavimlerini “Küresel İklim Değişikliği” fotoğraf yarışmasına bekliyor!

24 Temmuz 2017 Pazartesi 14:58
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Alarko Carrier’ın küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine dikkat çekmeyi amaçlayan “Küresel İklim Değişikliği” fotoğraf yarışması, 24 Temmuz - 08 Eylül tarihleri arasında düzenleniyor.

Alarko Carrier, Instagram müdavimlerini 'Küresel İklim Değişikliği” fotoğraf yarışmasına bekliyor!
Bu yıl dördüncü kez gerçekleştirilen yarışmaya, fotoğrafını, Instagram üzerinden #Küreselİklim etiketiyle ve “@alarkocarrier”dan bahsederek paylaşan herkes katılabiliyor. Alarko Carrier, hünerlerini Instagram’da sergileyen tüm fotoğrafseverleri yarışmaya katılmaya davet ediyor.

Seçici Kurul’un 15 Eylül’e kadar tamamlayacağı değerlendirmeler sonucunda; 1.ye DJI Spark Drone, 2. ve 3.ye Toshiba split klima hediye edilecek. Yarışmanın 4.sü Samsung Galaxy tablet, 5.si Lenovo tablet, 6.sı ise Ultimate Ears Boom 2 kablosuz hoparlör kazanacak. Son 7’ye kalan finalistlere ise D&R’dan hediye kartları verilecek.

https://www.instagram.com/alarkocarrier/
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