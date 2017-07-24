Alarko Carrier, Instagram müdavimlerini “Küresel İklim Değişikliği” fotoğraf yarışmasına bekliyor!

Bu yıl dördüncü kez gerçekleştirilen yarışmaya, fotoğrafını, Instagram üzerinden #Küreselİklim etiketiyle ve “@alarkocarrier”dan bahsederek paylaşan herkes katılabiliyor. Alarko Carrier, hünerlerini Instagram’da sergileyen tüm fotoğrafseverleri yarışmaya katılmaya davet ediyor.

Seçici Kurul’un 15 Eylül’e kadar tamamlayacağı değerlendirmeler sonucunda; 1.ye DJI Spark Drone, 2. ve 3.ye Toshiba split klima hediye edilecek. Yarışmanın 4.sü Samsung Galaxy tablet, 5.si Lenovo tablet, 6.sı ise Ultimate Ears Boom 2 kablosuz hoparlör kazanacak. Son 7’ye kalan finalistlere ise D&R’dan hediye kartları verilecek.

https://www.instagram.com/alarkocarrier/