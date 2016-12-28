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Alapala Makina, Ar-Ge 250 Listesi’ne girdi!

28 Aralık 2016 Çarşamba 12:54
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Değirmen makinaları alanında dünyanın lider firmalarından Alapala Makina, Türkiye’nin Ar-Ge’ye en çok bütçe ayıran şirketlerinin yer aldığı Ar-Ge 250 Listesi’ne girdi. Makina sektöründe Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarıyla öne çıkan Alapala Makina, bu yılki üretiminin yüzde 95’ini 100’den fazla ülkeye ihraç etti

Alapala Makina, Ar-Ge 250 Listesi'ne girdi!
Dünyanın lider değirmen makinaları üreticilerinden Alapala Makina, Ar-Ge’ye en çok bütçe ayıran şirketlerin yer aldığı ‘Ar-Ge 250 Listesi’ne girdi. Makina sektöründe Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarıyla öne çıkan Alapala Makina, bu yılki üretiminin yüzde 95’ini 100’den fazla ülkeye ihraç etti. Listeye 213’üncü sıradan giren Alapala Makina, Çorum Teknokent’te bulunan Ar-Ge laboratuvarıyla tüm dünyada sektöre yön veriyor.

600 değirmen fabrikası kurdu
Çorum merkezli Alapala Makina, değirmen makinaları üretimi yaparken anahtar teslimi değirmen fabrikaları da kuruyor. Bugüne kadar 600’den fazla anahtar teslimi fabrika teslim eden Alapala Grubu’nun ürettiği makinalar dünya çapında 5 binden fazla fabrikada kullanılıyor.

İnovasyonla dünya ikincisi
4Alapala Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Görkem Alapala, şöyle konuşuyor: “Sektörün lider markalarından biri olarak üretimimizin yüzde 95’ini ABD’den Kanada’ya, Fransa’dan İtalya’ya dünyanın dört bir noktasına ihraç ediyoruz. Ar-Ge’ye verdiğimiz önemin bizi makina gibi önemli bir sektörde öne çıkardığını düşünüyoruz. Sektörümüzde dünya ikincisi olmamızda inovasyonun büyük payı olduğuna inanıyoruz. Yeniliklere devam ederek sektöre yön vermeye devam edeceğiz. Tüm dünyadaki ekonomik ve siyasi problemlere rağmen bu yılı 45 milyon dolarlık ihracatla tamamlayacağız. Tüm dünyada milyarlarca insanın ürettiğimiz makinalar aracılığıyla yapılan un ve un ürünlerini tüketmesi bizi gururlandırıyor.”
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