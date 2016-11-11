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AKZİRVE'DEN DEV KONUT PROJESİ

11 Kasım 2016 Cuma 10:22
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Akzirve, Bahçeşehir'de inşa edeceği caddeli hayat konseptli yeni projesini tanıttı.

AKZİRVE'DEN DEV KONUT PROJESİ
 Gayrimenkul sektörüne yeni bir soluk getiren ve yatırımı ile öne çıkan Akzirve Gayrimenkul&Yatırım, Bahçeşehir Bölgesi'nde inşasına başlayacağı toplam 1.5 Milyar TL değerindeki yeni projesini lansman toplantısını gerçekleştirdi. İtalyanca da cadde anlamına gelen, Akdeniz İnsanının canlı ve keyifli yaşam alanlarının çağrıştırması anlamında ''STRADA'' adı verilen proje, 2.500 konuta ek olarak ticari anlamdan oluşacak ve 3 etapta bitirilecek.

Türkiye'de 25 yıldır ticari faaliyetlerini ve inşaat alanına yakın sektörlerdeki yatırımlarını sürdüren Akzirve Gayrimenkul & Yatırım, Gayrimenkul geliştiricisi olarak yeni projesinin lansmanını gerçekleştirdi.

İstanbul Bahçeşehir'de hayata geçecek olan proje, 105 dönüm arsa üzerinde 350.000  m2 inşaat alanıyla tamamlanacak. 
Toplamda üç etapta bitirilmesi planlanan projenin 747 konutluk ilk etabının Aralık 2018 'de tamamlanması öngörülüyor.Projenin ikinci ve üçüncü etaplarının ise, 1 yıl arayla bitirilmesi planlanıyor.

Toplamda 2500 konutun yer alacağı projede, yüzün üzerinde bağımsız bölümden oluşan ticari alanlarda yer alacak. Porjede bir alışveriş caddesinin bulunacağını belirten Akzirve Gayrimenkul&Yatırım Ceo'su İbrahim Maasfeh, ''Projemize İtalyanca da cadde anlamına ''STRADA'' adını verdik ve projemiz içerisinde yer alan caddeyi herkesin faydalanabileceği bir yaşam alanı haline getirdik. Cadde üzerinde birbirinden kaliteli markalar, restorantlar, cafeler, marketler ve günlük hayatı kolaylaştıracak ticari alanlar olacaktır.'' dedi.
STRADA'daki konut fiyatlarının KDV dahil 240.000 TL'den başlayacağını belirten Maasfeh, yatırımcılara  %1 peşinat ve peşin ödemede %10 indirim avantajı tanıdıklarını ifade etti. Akzirve ayrıca şirket finansmanı kapsamında 40 aya varan vade seçeneği sunuyor.

Bahçeşehir bölgesinin yatırımcılar için bir cazibe merkezine geldiğini belirten İbrahim Maasfeh, ''Bahçeşehir Bölgesi giderek artan değeri ile yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bölgede 2011 yılında m2 fiyatı 1000-1500 TL civarındayken, şu anda 4.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bölge, 3. havalimanının bağlantı yolları ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yakınlığı ile yatırım açısından avantajlar sunuyor.'' şeklinde konuştu. Maasfeh ayrıca, 2019 yılından hizmete girmesi planlanan Mahmutbey Bahçeşehir Metro hattı ile birlikte Bahçeşehir bölgesine raylı sistemle ulaşmanında sağlanmış olacağını ve bu şekilde bölgede oturanların yeni bir ulaşım ağına sahip olacağını vurguladı.
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