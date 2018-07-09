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Aksoy, United VARs’ın yönlendirme komitesi’nde!

Detaysoft Genel Müdürü Alkin Aksoy, 90 ülkede 8 bini aşkın müşteriye hizmet veren United VARs Yönlendirme Komitesi’nde görev yapacak.

Aksoy, United VARs’ın yönlendirme komitesi’nde!

Detaysoft Genel Müdürü Alkin Aksoy, 90 ülkede 8 bini aşkın müşteriye hizmet veren United VARs Yönlendirme Komitesi’nde görev yapacak.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:09
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Aksoy, United VARs’ın yönlendirme komitesi’nde!

Yüzde yüz Türk sermayeli en büyük SAP çözüm ortağı Detaysoft, “Global Partner” ‘ı olduğu United VARs’ın Yönlendirme Komitesi’ne girdi. 90 ülkeden 50 üyesi ve 10 binden fazla danışmanıyla 8 bin müşteriye hizmet veren uluslararası SAP çözüm ortakları topluluğu United VARs, üyelerine uluslararası ölçekte proje yürütme yetkinliği kazandırıyor. SAP’nin en üst seviye Platin iş ortağı Detaysoft, hizmet kalitesi, global hizmet verebilme kapasitesi, ürün portföyü, teknolojik gelişmelerdeki öncülüğü gibi kriterlerle üye kabul eden United VARs’ın, Türkiye’deki tek üyesi olarak dijital dönüşümün öncülüğünü yapıp, kurumların iş verimliliğini artıran projeler yürüterek başarıllı iş birliklerine imza atıyor.

United VARs Yönlendirme Komitesi’ne seçilen Detaysoft Genel Müdürü Alkin Aksoy, “United VARs üyeliğiyle Detaysoft olarak yüksek kalite standartlarımızla dünya çapında hizmet veren bir danışmanlık firması olduk. Gerek Türkiye'den yurt dışına, gerekse yurt dışından Türkiye'ye çok sayıda Rollout projesine imza attık. Bu projelerde, United VARs üyesi olmanın verdiği gücü de aktif olarak kullanarak, pek çok başarılı projeyi hayata geçirdik. 2 milyar dolarlık satış hacmine sahip United VARs’ın yönetiminde ilk ve tek Türk markası olarak yer almak bizler için gurur verici” dedi. 

Son Güncelleme: 09.07.2018 23:41
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