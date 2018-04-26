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AKSİGORTA’YA IDC’DEN ÖDÜL

AKSİGORTA’YA IDC’DEN ÖDÜL

26 Nisan 2018 Perşembe 12:25
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AKSİGORTA’YA IDC’DEN ÖDÜL

Aksigorta’nın, merkezine inovasyon ve teknolojiyi yerleştirdiği Yeni Nesil Sigortacılık anlayışı kapsamında gerçekleştirdiği Veri Merkezi Dönüşüm Projesi, IDC tarafından Yılın En İyi BT Maliyet Düşürme Projesi (Best IT Cost Efficiency Project of the Year) seçildi.

Veri Merkezi yenilendi, hızlı ve esnek bir yapı kazandı

IDC tarafından Yılın En İyi BT Maliyet Düşürme Projesi seçilen Aksigorta’nın Veri Merkezi Dönüşümü ile performans artışı, daha fazla güvenlik, esneklik, etkin yönetim ve maliyet verimliliği hedeflendi. Altyapı, sunucu, network, veri tabanı ve uygulama dönüşümü gerçekleştirilen proje kapsamında; 63 küçük uygulama güncellenerek 3 uygulamada konsolide edildi. Aksigorta'nın yeni Veri Merkezi ile acente ve lokasyon bağımsız sistemlerinin yönetimi için gerekli alt yapı oluşturuldu. Uygulama performansında yüzde 40 performans artışı sağlandı. Ayrıca backup-restore süresi 24 saatten 10 saate düşürüldü. Aksigorta, Veri Merkezi Dönüşüm Projesi ile 4 yıl sonunda 20 milyon TL tasarruf sağlamayı amaçlıyor.

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