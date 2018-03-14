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Aksigorta’dan Chat Hızında Trafik sigortası teklifi

Aksigorta müşterileri, trafik sigortası tekliflerini Dijital Asistan üzerinden chat hızında alıyor. Müşteriler, www.aksigorta.com.tr üzerinden araç sigortaları sekmesinde yer alan trafik sigortası ürününü seçtiklerinde Dijital Asistan tarafından karşılanıyor.

Aksigorta’dan Chat Hızında Trafik sigortası teklifi

Aksigorta müşterileri, trafik sigortası tekliflerini Dijital Asistan üzerinden chat hızında alıyor. Müşteriler, www.aksigorta.com.tr üzerinden araç sigortaları sekmesinde yer alan trafik sigortası ürününü seçtiklerinde Dijital Asistan tarafından karşılanıyor.

14 Mart 2018 Çarşamba 11:56
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Aksigorta’dan Chat Hızında Trafik sigortası teklifi

Teklif için gerekli bilgileri alan Dijital Asistan’ın CRM’e ilettiği bu bilgiler yetkili acenteler ile paylaşılarak teklif oluşturuluyor. Aksigorta’nın bu yeni hizmeti farklı ürünler için de sunulan avantajlı hizmetlerin randevu alımlarında da kullanılıyor. 

Yeni uygulama öncesinde müşterilerin teklif almak için form doldurduklarını belirten Aksigorta BT ve Dijital’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel, chatbot uygulaması ile hizmetleri daha hızlı hale getirdiklerini ve kolaylaştırdıklarını söyledi. Metin Demirel, “Tanımlı operasyonel işlerimizi robotlara ve chatbot’lara devrettik. Böylece insan kaynağımızı müşterilerimize daha iyi hizmet üretmek için kullanıyor, müşterilerimizin ihtiyaçlarını 7/24 karşılamayı hedefliyoruz” dedi. 
 

Son Güncelleme: 14.03.2018 12:34
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