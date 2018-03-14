Aksigorta’dan Chat Hızında Trafik sigortası teklifi

Teklif için gerekli bilgileri alan Dijital Asistan’ın CRM’e ilettiği bu bilgiler yetkili acenteler ile paylaşılarak teklif oluşturuluyor. Aksigorta’nın bu yeni hizmeti farklı ürünler için de sunulan avantajlı hizmetlerin randevu alımlarında da kullanılıyor.

Yeni uygulama öncesinde müşterilerin teklif almak için form doldurduklarını belirten Aksigorta BT ve Dijital’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel, chatbot uygulaması ile hizmetleri daha hızlı hale getirdiklerini ve kolaylaştırdıklarını söyledi. Metin Demirel, “Tanımlı operasyonel işlerimizi robotlara ve chatbot’lara devrettik. Böylece insan kaynağımızı müşterilerimize daha iyi hizmet üretmek için kullanıyor, müşterilerimizin ihtiyaçlarını 7/24 karşılamayı hedefliyoruz” dedi.

