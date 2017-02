Aksa Jeneratör’e Güney Kore’den bir ödül daha

Her yıl Doosan Motor Şirketi tarafından düzenlenen ve Güney Kore’li şirketin en büyük müşterilerini onurlandırdığı Customer of The Year Ödülleri bu yıl Dubai’de ki ödül töreninde sahiplerini buldu. Dünyanın dört bir yanından sektörün önde gelen markalarının katıldığı törende Aksa Jeneratör, üst üste beşinci kez Doosan tarafından verilen ve gecenin en prestijli ödülü olan “Yılın En İyi Müşterisi” ödülüne layık görüldü.

Her yıl ağını daha da geliştiriyor

Amerika ve Çin’deki üretim tesislerinin yanı sıra satış ofisleriyle dünyaya ulaşan Aksa Jeneratör, dış pazarda yaptığı yatırımlarla her yıl daha fazla ülkeye adını ve ürünlerini taşıyor.

Müşterilerin ihtiyaçlarını göz önünde tutarak ürünlerini geliştirdiklerini söyleyen Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker; “Aksa Jeneratör olarak dünyanın birçok ülkesine ürün ve hizmetlerimizi ulaştırıyoruz. Müşterimize ve her koşula uygun olabilecek jeneratör üretimi için AR-GE ekiplerimizle başarılı çalışmalara imza atıyoruz. Hedefimiz adımızı yeni ülkelere de duyurmak. Bu hedefle Doosan gibi bizimle aynı yolda yürüyen firmalarla iş birliği yapmak marka gücümüze önemli katkı sağlıyor. Doosan’ın dünyada tedarikçiliğini yaptığı yüzlerce firma arasından üst üste beşinci kez en iyi müşteri ödülüne sahip olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

ABD, Çin, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, İngiltere, İran, Irak, Vietnam, Cezayir, Singapur, Gana ve Güney Afrika’da bulunan satış ofisleriyle dünyanın yedi kıtasına satış faaliyeti gerçekleştiren Aksa Jeneratör’ün hedefinde Brezilya ve Avustralya pazarlarında da payını geliştirerek, 2025 yılında 1 milyar dolar ciroyu yakalamak bulunuyor.