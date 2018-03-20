Aksa elektrik ve türk telekom güçlerini birleştirdi

Aksa Elektrik ile Türk Telekom arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Aksa Elektrik abonelerini birbirinden avantajlı fırsatlarla buluşturacak bu iş birliği kapsamında müşteriler, Türk Telekom internet aboneliğini kolay ve zahmetsizce yapabilecek. Anlaşma, Aksa Elektrik abonelerine pek çok avantaj sunarken, serbest tüketici olarak nitelendirilen müşteriler ise ayda 75 TL’nin üzerinde elektrik tüketmeleri halinde, Aksa Elektrik ve Türk Telekom’un ortaklaşa hayata geçireceği özel kampanyalardan, hizmet ve ürünlerden faydalanabilecek.



Tüm Türkiye’de 2,1 milyon üzerinde aboneye hizmet veren Aksa Elektrik Ticaret ve Satış Genel Müdürü Murat Kirazlı imza töreninde şunları söyledi: “Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan enerji ve telekom alanlarında hizmet veren iki dev şirket bu iş birliği kapsamında güçlerini birleştirdi. Bu anlaşma, Aksa Elektrik olarak müşterilerimize en iyi hizmeti götürebilmemiz için büyük bir fırsat oldu. Rekabet koşullarının her geçen gün tüketicilerimiz lehine değiştiği günümüzde, onların ihtiyaçlarını karşılamak, taleplerine cevap verecek en avantajlı hizmetleri onlara bir arada sunabilmekten geçiyor. Müşterilerimizin Aksa Elektrik satış noktalarında faydalanabileceği bu iş birliğinin her iki taraf için de güzel işlere vesile olmasını diliyor, bu ve bunun gibi ortak projelerin devamının gelmesini temenni ediyoruz.’’



Toplam 41,7 milyon abone ile Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom’un CEO’su Dr. Paul Doany, Türkiye’de internet penetrasyonunun yüzde 50’lerde, Avrupa’da ise yüzde 70 seviyelerinde olduğunu hatırlatarak Aksa Elektrik ile olan iş birliği hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Türk Telekom olarak ana hedeflerimiz arasında Türkiye’deki internet penetrasyonunu artırmak ve de ülkemizin her noktasında internet kullanımının eşit seviyelerde olmasını sağlamak yer alıyor. Ancak bu sayede, Türkiye için sürdürülebilir bir kalkınma yaratabilir; ülkemizi geleceğe bağlayarak dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almasını sağlayabiliriz.



Bu hedef ve bilinçle, Sayın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan’ın Mart ayında Kars’ta başlatmış olduğu “İnternetsiz Ev Kalmasın” seferberliğine ilk yanıt veren şirket olduk. Evde internetin yaygınlaşması amacıyla 4 Mbps’ye kadar Limitsiz 20 GB internet paketini vatandaşlarımıza oldukça erişilebilir fiyatlarla sadece 14,90 TL’ye sunduk. Ayrıca, toptancı şapkamızla bu paketi diğer internet servis sağlayıcı şirketlere hiçbir kâr koymadan sunduk ki onlar da müşterilerine benzer fiyatta önerebilsinler.



Ek olarak, Türk Telekom’un nesnelerin interneti (IoT) alanında en önemli değer yaratabileceği alanlardan birini enerji sektörü olarak görüyoruz ve Aksa Elektrik ile imzaladığımız bu iş birliği sayesinde önümüzdeki on yılda talep ve arz arasında olabilecek dengesizlikleri ortadan kaldırma anlamında önemli sinerjiler ve fırsatlar yakalayacağımızı düşünüyoruz. Aksa Elektrik ile daha fazla tüketiciyi internet dünyasının nimetleri ile buluşturmak amacıyla iş birliğine gitmekten ve tek noktadan tüketicilerin en temel ihtiyaçlarından olan elektrik ve internet ürünlerini sunabilmekten büyük heyecan duyuyoruz. İleride tüketicilerin faydasına ve de ülkemizin kalkınmasına yol açacak yeni iş birlikleri yapmaya devam edeceğiz.”



Satışlar başladı

Aksa Elektrik ve Türk Telekom ortaklığında hayata geçen iş birliği kapsamında Aksa Elektrik satış noktalarında Türk Telekom’un internet paketlerinin satışı başladı. Türk Telekom’un 14,90 TL’lik 4 Mbps’ye kadar limitsiz 20 GB internet paketi başta olmak üzere kampanyalı ve kampanyasız internet ürünleri aboneler tarafından ilgi görüyor.