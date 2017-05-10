Akıllı Tır, Akıllı Çocuklar Projesi 4 günde bin çocuğa ulaştı

Edirne İl Eğitim Müdürlüğü desteğiyle yürütülen proje kapsamında Mars Logistics’in gönüllü çalışan ekibi Edirneli öğrenciler ile tır içinde temel trafik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Öğrenciler, eğitici ve keyifli bir eğitim süreciyle trafik haftası ve trafik kurallarının önemi konusunda bilgilendirildi.

Akıllı Tır’da hem eğlendiler, hem bilgilerini tazelediler

Akıllı Tır’da sanal gerçeklik gözlükleriyle video izleyerek, trafik kurallarını deneyimleyebilme fırsatı elde eden öğrenciler, tabletler üzerinden trafikle ilgili oyunlar oynadılar. Sticker uygulamasıyla da trafikle ilgili bilgilerini pekiştirdiler. Telepresence Robot sayesinde Mars Logistics merkezindeki çalışanlar öğrenciler ile uzaktan bağlantı kurarak sohbet ettiler.

Mars Logistics Genel Müdürü Ali Tulgar, bir süredir üzerinde çalıştıkları projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, şunları söyledi: “Sosyal sorumluluk projeleri kurumsal yapımızın önemli bir parçasını oluşturuyor. Faaliyet gösterdiğimiz günden bu yana lise ve üniversite öğrencilerine yönelik önemli projeler gerçekleştirdik. İlköğretim çağındaki çocukları hedeflediğimiz ‘Akıllı Tır, Akıllı Çocuklar’ projesi de çok inandığımız ve bizi çok heyecanlandıran bir proje oldu. Trafik bilincinin okul çağlarından itibaren oluşturulması fikrinden yola çıktığımız projemizle, Edirne ilimizin ilçe ve köylerinde yaklaşık bin çocuğa ulaştık. Önümüzdeki yıllarda projemizin farklı ayaklarını da hayata geçireceğiz” dedi.

Edirne Süloğlu İlkokulu’nda başlayan ‘Akıllı Tır Akıllı Çocuklar’ projesi kapsamında; Mars Tırı sırasıyla Lalapaşa Atatürk İlkokulu, Büyükdöllük İlkokulu, Merkez Karakasım İlkokulu, Tayakadın Şehit Cem Havale İlkokulu, Havsa Abalar İlkokulu, Havsa Hasköy İlkokulu ve Havsa Cumhuriyet İlkokulu’ndaki öğrencilere bilgilendirme çalışmalarında bulundu.

Mars Logistics Hakkında:

1989 yılında kurulan Mars Logistics, tüm lojistik hizmetlerinin kusursuz bir şekilde sunulduğu bir grup şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Uluslararası Karayolu, Havayolu, Denizyolu ve Demiryolu Taşımacılığı hizmeti sunan Mars Logistics, Proje Taşımacılığı, Intermodal Taşımacılık, Fuar ve Etkinlik Lojistiği, Depolama, Gümrük Yönetimi ve Sigorta alanlarında da hizmet vererek müşterilerine entegre bir sistem sunmaktadır. Merkezi İstanbul’da olan ve yurtiçinde / yurtdışında şubeleri bulunan Mars, yaklaşık 100 bin m²’lik açık ve kapalı alanda gümrüklü ve

gümrüksüz depolama hizmetleri ile müşterilerine akıllı çözümler sağlamaktadır. Başta otomotiv ve tekstil olmak üzere kimya, sağlık, kozmetik, enerji, perakende gibi birçok sektöre Mars Logistics sektör bazında özel çözümler geliştirmektedir. Türkiye’nin en genç ve en büyük filolarından birine sahip olan Mars Logistics, 1865 araçlık filosu ile Avrupa, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Türki Cumhuriyetler’e karayolu taşımacılığı hizmeti vermektedir. WIN’in kurucu üyesi olan Mars Hava ve Deniz Kargo ise dünyanın tüm ülkelerine ulaşmakta ve havayolu & denizyolu taşımacılığında da profesyonel bir sistem sunmaktadır. Türkiye’nin en büyük 250 şirketi arasında yer alan Mars, yayınladığı son sürdürülebilirlik raporu ile Türkiye’deki GRI onaylı A+ seviyesindeki ilk 10 firmadan birisi olmayı başarmıştır. Bin 200’ün üzerinde çalışanıyla, lojistik sektöründe fark yaratarak büyümesini sürdüren Mars Logistics, Intermodal Taşıma Sistemi ile çevreci ve sürdürülebilir bir hizmet modeli sunmaktadır. Sektörde sürekli gelişimi ve değişimi hedefleyen Mars, kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde özellikle eğitime destek vermeye odaklanmıştır.

Mars Logistics; trafik işaretleri, trafikle ilgili proje ve ekipmanların yer aldığı tırıyla Trafik Haftası boyunca Edirne’nin ilçe ve köylerindeki 8 okulu ziyaret etti. İlköğretim çağındaki çocukların trafik bilinç seviyelerinin artırılmasının hedeflendiği projeyle, dört gün boyunca yaklaşık bin çocuğa ulaşıldı.