AKILLI ŞEHİRLERDE ULAŞIM

Frost & Sullivan olarak, kentselleşme konseptini anlamak için 3 kategoriyi anlamamız gerekiyor. Bunlar mega şehirler, mega bölgeler ve mega koridorlar. Örnek vermek gerekirse 10 milyonun üzerinde bir nüfus ile İstanbul bir mega şehirken, mega şehirler ve çevresindeki şehirlerin oluşturduğu kentselleşme yapısına örneğin İstanbul ile beraber Kocaeli, Tekirdağ hatta Bursa’yla mega bölge olarak adlandırırken, buna Marmara mega bölgesi diyebiliriz. Daha büyük kapsamda 2 mega bölgenin oluşturduğu ve ana yollar ile birbirlerine bağlı yapıya ise mega koridor adını veriyoruz. Bunlardan neden bahsediyorum, kentselleşmeyi anlamak için bu şehirler ve bölgeleri anlamamız gerekiyor, çünkü birbirlerine bağlayan ana yollar etrafında pek çok sanayi yapılaşması ve bunlarla beraber toplu bir kentselleşmeden söz edebiliriz.
15 Şubat 2019 Cuma 11:46
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