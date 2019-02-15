AKILLI ŞEHİRLERDE ULAŞIM

Frost & Sullivan olarak, kentsel­leşme konseptini anlamak için 3 kategoriyi anlamamız gerekiyor. Bunlar mega şehirler, mega bölge­ler ve mega koridorlar. Örnek vermek gerekirse 10 milyonun üzerinde bir nüfus ile İstanbul bir mega şehirken, mega şehirler ve çevresindeki şehirlerin oluşturduğu kentselleşme yapısına örneğin İstanbul ile beraber Kocaeli, Tekirdağ hatta Bursa’yla mega bölge olarak adlandı­rırken, buna Marmara mega bölgesi diyebili­riz. Daha büyük kapsamda 2 mega bölgenin oluşturduğu ve ana yollar ile birbirlerine bağlı yapıya ise mega koridor adını veriyoruz. Bun­lardan neden bahsediyorum, kentselleşmeyi anlamak için bu şehirler ve bölgeleri anlama­mız gerekiyor, çünkü birbirlerine bağlayan ana yollar etrafında pek çok sanayi yapılaşması ve bunlarla beraber toplu bir kentselleşmeden söz edebiliriz.

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