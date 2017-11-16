Endüstri 4.0 ya da 4. Sanayi Devrimi, nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve siber-fiziksel sistemlerden oluşan bir değerler bütünüdür. Her gün gelişmekte olan perakende sektörü de, müşterilerin isteklerini karşılamak için hızlı olmalı ve farklı satış kanallarını koordineli olarak yürütmelidir. Bu nedenle, yeniçağa ayak uydurabilen perakendeciler müşteri ile iletişime geçebilecek ve müşteri davranışlarını öğrenebilecek teknolojileri kullanarak gerekli altyapılara yatırım yapıyor.

İstihdama katkısı ve ulaştığı ciro büyüklüğü ile Türkiye ekonomisinin en dinamik sektörlerinden biri olan perakende sektörüne ilişkin temel verilerde ise önümüzdeki dönemde geleneksel perakendeciliğin iş modellerinde dijitalleşmenin güçlü yükselişinin süreceğine işaret ediyor. Hazır giyim, gıda, teknoloji, AVM’ler gibi pek çok farklı alanı kapsayan perakende sektörü Türkiye ekonomisinin de lokomotiflerinden biri. Türkiye’de perakende sektörü 663 milyar TL düzeyinde bir büyüklüğe sahip. 2018 yılında ise bu rakamın 880 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor. Perakende firmalarının değişen tüketici taleplerine ve alışveriş alışkanlıklarına adapte olarak hızlı dijital dönüşüm stratejilerini hayata geçirmesi ise artık bir zorunluluk halini alıyor.

Bu kapsamda katılımcı marka, m2 ve ziyaretçi sayısı bazında Avrupa ve Ortadoğu’nun birincisi olma özelliğini taşıyan, girişimcilerin fuarı Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı yeni bir atılımla, “Akıllı Mağazalar, Akıllı Dükkanlar“ konseptli Perakende Teknolojileri Özel Bölümü ile tüm sektör oyuncularını buluşturacak. Bilindiği gibi Türkiye’de franchise sektörü 3 bin. Franchise veren markaların 60 bin zincir mağazası, toplam 50 milyar dolara ulaşan ciro büyüklüğü ile Türkiye’nin yükselen değeridir. Medyafors Fuarcılık organizasyonu, UFRAD işbirliğinde düzenlenecek 16. Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı bu yıl 11–14 Ekim 2018 tarihleri arasında, CNR Fuar Merkezinde gerçekleştirilecek. Fuar, her geçen yıl büyüyerek Türk Ekonomisine daha çok fayda sağlarken, tüm dünyadan gelen katılımcı ve ziyaretçisiyle Türk markalarının uluslararası arenada boy gösterebilmesine olanak sağlıyor. Her geçen yıl daha da güçlenen Bayim Olur musun Franchising Fuarı, “Akıllı Mağazalar, Akıllı Dükkanlar “ konseptli Perakende Teknolojileri Özel Bölümü ile perakende sektörünün geleceğine yön verecek. Perakende sektörüne fayda sağlayan teknoloji çözüm ortaklarının motivasyonunu yükseltmek, en iyi çözümlerin ulusal ve uluslararası alanda da tanıtılmasına önayak olacak fuarda, Perakende sektöründe franchise veren markaları, zincir mağazaları; perakende teknolojisi ile bir araya getirecek, aynı zamanda girişimcilerin iş kurarken akıllı çözümleri kullanmasını sağlayacak bu özel bölümde markalar, tedarikçi firmalar ve teknoloji çözümleri ile voltran oluşturacak. Diğer yandan, perakende teknolojilerinin anlatılıp, markalar ile işbirliklerine uygun ortam sağlamak amacıyla toplantılar organize edilip, bilgi akışı ve network oluşumu için konferanslar verilecektir.

Basın Bülteni