AKEDAŞ, MUHTARLARLA BULUŞTU

Faaliyetlerine 2011 yılında başlayan ve Adıyaman ile Kahramanmaraş’ta 650 bine yakın tüketiciye hizmet veren Akedaş, temel faaliyetlerinin yanı sıra kalite, verimlilik, süreklilik ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak üzere düzenlediği etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda başlatılan “Mahalle Muhtarları İstişare Toplantıları”nın bir yenisi 11 Kasım 2016’da şirketin genel merkezinde düzenlendi. Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Hasan Kaşıkçı, Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinden mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Kaşıkçı, Akedaş’ın hizmet kalitesini artırmak üzere yürüttüğü çalışmalar başta olmak üzere ‘aydınlatma’, ‘kesintiler’, ‘elektrik dağıtımı’, ‘ilk enerji, deplase ve yer altı talepleri’, ‘elektrik hizmetinin kalitesini artırmak üzere yapılan yatırımlar’ gibi konularda bilgi verdi. Kaşıkçı, muhtarların Akedaş hizmetleri konusundaki fikirleri ve taleplerini de detaylı şekilde dinleyerek, gerekli adımların ivedilikle atılacağını belirtti.



“Muhtarlar, faaliyet bölgelerimizle aramızda köprü oluşturuyor”

Akedaş’ın faaliyetlerini geliştirmek ve kullanıcıların memnuniyeti en üst seviyeye ulaştırmayı temel önceliği olarak gördüğünü belirten Kaşıkçı, şunları söyledi: “Muhtarlarımızı, faaliyette bulunduğumuz bölgelerdeki hizmet kalitesi ve verimliliği artırmada elçilerimiz, kullanıcılarla aramızdaki köprüler olarak görüyoruz. Muhtarlarımızla bir araya gelerek, yaptığımız yatırımları ve iş anlayışımızı en iyi şekilde anlatabilmenin yanı sıra, bölgedeki talep ve beklentilere de en kısa sürede yanıt verebiliyoruz. Bu nedenle tüm mahalle muhtarlarımızla istişare toplantılarımızı artırarak sürdüreceğiz.”