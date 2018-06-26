Akdeniz’i en çok Türkiye kirletiyor

Türkiye’de her yıl katlanarak artan plastik tüketimi çevre kirliliğinin artmasına da neden oluyor. Hayatımızın neredeyse her alanında yer alan plastikler günümüzde cep telefonundan ilaç kutusuna, diş fırçasından yapay kalp kapakçıklarına kadar birçok yerde kullanılıyor. Plastik tüketimindeki artışın etkili atık yönetimi ile çevresel açıdan kontrol altına alınabileceğinin altını çizen IFAT Eurasia Proje Müdürü Namık Sarıgöl, geri dönüşümün artık ülkelerin temel politikaları arasında yer aldığını belirtti. Sarıgöl sözlerini söyle sürdürdü: “ Ne kadar modern teknikler kullanırsak başarı oranımız da o kadar artar. 28-30 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenecek ‘IFAT Eurasia Çevre Teknolojileri Fuarı’ bu kapsamda yeni açılımlar sağlayacak. Ulusal ve uluslararası katılımcılar aynı çatı altında buluşacak. Bu buluşma, Türkiye’de gelişmekte olan çevre teknoloji sektörünün tam anlamıyla bir pazar haline gelmesine katkıda bulunacak.”

Akdeniz’i Günde 144 Ton Atık Türkiye’den

WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) Akdeniz'deki kirliliğin ulaştığı seviye hakkında çok çarpıcı sonuçlar ortaya koyan bir rapor hazırladı. Raporda, Akdeniz'i en fazla kirleten ülkenin Türkiye olduğunu ortaya çıktı. Rapora göre Türkiye’den günde 144 ton plastik atık Akdeniz’e atılıyor. Atıkların çözünmesinin çok uzun yıllar sürdüğünü vurgulayan Sarıgöl, “ Atıklar hem doğaya hem de insana zarar veriyor. Kirlilik dolayısıyla turizm ile bilinen Akdeniz’in bu özelliği tehdit altında . Aynı zamanda geçimini bu sektörden sağlayan kişileri de etkliyor. Etkili geri dönüşüm stratejileri ve tüketicilerin bu hakkında bilinçlenmesi çok önemli” diye konuştu.

EDİTÖRE NOT

Rapora göre Avrupa Çin’den sonra dünyada en fazla plastik üretilen bölge. Çin’de üretilen 27 milyon ton plastiğin sadece üçte biri dönüştürülebiliyor. Akdeniz’e en çok plastik atık ise günde 144 ton ile Türkiye’den atılıyor. İkinci sırada 126 ton ile İspanya, üçüncü sırada 90 ton ile İtalya geliyor. Mısır 77 ton ile sıralamada dördüncü ve Fransa 66 ton ile beşinci sırada yer alıyor. Akdeniz kıyılarını ziyaret eden turistler ise atıkların her yıl yüzde 40 artmasına neden oluyor. Hayvanlara en çok zarar veren plastik atıkların yüzde 65’ini ise denize bırakılan misinalar oluşturuyor. Plastik atıkların büyük çoğunluğu biyoçözünür olmadıkları için binlerce yıl varan sürede denizlerde kirlilik yaratmaya devam ediyor. Bu süreler de sigara izmariti 5 yıl, plastik torba 20 yıl, plastik bardak 50 yıl, misina 600 yılda çözünüyor