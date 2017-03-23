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Akçaray Tramvay Projesi'nin test sürüşü yapıldı

23 Mart 2017 Perşembe 13:08
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- Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kenti raylı ulaşımla tanıştıracak olan Akçaray Tramvay Projesi'nin test sürüşü gerçekleştirildi

Akçaray Tramvay Projesi'nin test sürüşü yapıldı
 KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kenti raylı ulaşımla tanıştıracak olan Akçaray Tramvay Projesi'nin test sürüşü yapıldı.
Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki tramvay merkezinde gazetecilerin ve yetkililerin bindiği tramvayın vatman koltuğuna Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu oturdu.

Karaosmanoğlu, 294 yolcu kapasiteli tramvayı Milli İrade Meydanı durağına kadar kullandı.

Test sürüşünün tamamlanmasının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Karaosmanoğlu, tramvayın haziran ayında hizmete gireceğini belirtti.

Tramvayın dünyanın en gelişmiş ulaşım aracı olduğunu vurgulayan Karaosmanoğlu, şöyle konuştu: 

"Milli sanayimize, milli üretimimize destek vermek hepimizin görevi. Destekleyeceğiz ki kalkınacağız. Yani bizim mühendisimiz, teknisyenimiz, Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinin yaptıkları ürünlerden, araçlardan daha güzelini yapacak yeteneği var, kabiliyeti var. Yeter ki biz destek verelim. Onun için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, yönetim olarak, özellikle teşvik verdik, devletimizin bize tanıdığı teşviki kullanarak yüzde 15 teşviki kullanarak yerli bir ürünü Kocaeli'mizi de kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Benim için en büyük mutluluklardan bir tanesi budur. Bu tamamen yüzde 100 yerli olan, mühendislerimizin yaptığı bir araçtır. Hayır olsun. İnsanımızın ve kentimizin ulaşımı için çok önemli bir adım. Bizim tramvay aracımız dünyanın en gelişmiş, en güzel ürünlerinden birisi ve en önemlisi milli sanayimizin üretimi olması. Yüzde 100 yerli üretim olan tramvay aracımızda yolculuk ediyoruz. Yüzde 100 yerli üretim olan tramvay araçlarımız, ilk testini başarıyla yaptı. Ben inanıyorum ki bu mühendis arkadaşlar, hızlı trenlerimizi de yapacaklar."

Karaosmanoğlu, tarihi bir güne tanıklık ettiklerini belirterek, kenti raylı ulaşımla tanıştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.


Anadolu Haber Ajansı
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